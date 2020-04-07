За три месяца 2020 года было продано 17 тысяч новых авто. Но радоваться не стоит - это начало конца

Источник материала: Tut.by

Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги продаж в первом квартале 2020 года. Взлет продаж новых авто небывалый, но поводов для радости в этом нет. Авторынок ждет серьезный застой.





Первые два месяца 2020 года прошли относительно спокойно. У одних продажи плавно нарастали, у других даже наблюдались провалы в феврале относительно января. Двукратным ростом отметилась только марка Volkswagen — 259 машин в январе и 502 — в феврале. Porsche взлетел в три раза, правда, в численном выражении результат не выглядит впечатляющим — с 3 до 10 автомобилей. С 6 до 19 проданных авто прыгнула Volvo. Geely выросли с 414 проданных авто до 692.

Geely Atlas — самый продаваемый автомобиль марта

А дальше было то, к чему все белорусы уже потихоньку привыкают — девальвация рубля. Сначала российского, а вслед за ним — и белорусского. Белорусы бросились в автосалоны «сливать» обесценившиеся практически на треть рубли. Пришли все — и те, кто откладывал покупку, и те, кто даже не собирался менять автомобиль. В итоге это привело к взырвному росту продаж в марте.

Все участники тройки лидеров лишь немного не дотянули до заветной отметки 1000 авто в месяц. В топе марта оказалась марка Lada — 1820 проданных авто, из которых 816 — это Lada Vesta. Второе место по итогам марта — за Geely. Дилеры продали 1482 автомобиля, а бестселлером стал кроссовер Atlas. Его выбрали 977 покупателей, и это рекорд месяца. Третье место в мартовском топе — за Renault с результатом 1371 автомобиль. Самой популярной моделью у марки стал седан Renault Logan Stepway — 463 автомобиля.

Но по итогам первого квартала ситуация чуть другая. Первое место — по-прежнему Lada с результатом в 3768 проданных автомобилей. Второе место досталось Renault — 3182 авто. На третье место выбралсь Geely — 2588. Четвертое и пятое места достались Volkswagen и Kia, которые реализовали, соответственно, 1909 и 1268 машин.

Такая относительная «халява» долго не продлится. Дилеры распродадут складские запасы, новые автомобили начнут поступать уже по новым ценам. Geely одними из первых переписали ценники. С 1 апреля автомобили белорусско-китайской марки подорожали в среднем на 6%. Остальные дилеры тоже скоро это сделают. Если, конечно, поставки автомобилей возобновятся.

В относительно выгодной ситуации пока оказывается только марка Geely. В Китае ситуация с коронавирусом улеглась, произвдство возобновилось. А значит, машинокомплекты могут исправно поступать на завод. Но вряд ли такой же темп Geely покажет во втором и последующих кварталах в силу падения покупательской способности граждан. Люди боятся безработицы, падения доходов. Брать в этой ситуации кредиты на покупку нового автомобиля было бы слишком опрометчивым. На заводе ситуацию комментируют осторожно.

— Пока объемы производства не меняли, по-прежнему планируется продать 10 тысяч автомобилей на рынке Беларуси. Но мы понимаем, что возможно падение спроса. Люди сейчас просто боятся приходить в автосалоны. Мы прорабатываем с дилерами и даже банками варианты удаленной работы, чтобы минимизировать количество контактов при покупке автомобиля.

По словам представителей завода «БЕЛДЖИ», показательным в плане продаж станет апрель. Кроме того, остаются другие риски — например, подорожание машинокомплектов, которые закупаются за валюту.

«Ожидаем обвала рынка во втором квартале»

Сергей Михневич, председатель БАА, говорит, что радоваться этому всплеску продаж не стоит.

— Глядя на цифры продаж, может показаться, что дилеры у нас отлично отработали первый квартал, и так дальше будет продолжаться. Но это неверно. Действительно, в марте дилеры распродали свои склады, не поднимая цен. Но у же сейчас трафик упал на 90%. Как и в России, мы все ожидаем обвала рынка во втором квартале. Горизонт дальнейшего падения пока сложно проследить, как, в общем, не прослеживается и горизонт всей ситуации с коронавирусом. Автоцентры начинают простаивать — люди откладывают приобретение автомобилей на послекризисный период. При этом даже последняя неделя марта уже была отмечена спадом — банки подняли ставки в рублях, некоторые программы лизинга или кредитования были вовсе свернуты. Пока все думают, как пережить этот период и когда все это закончится.





— Сегодня остановлены все поставки автомобилей как с востока, так и с запада, хотя сейчас уже проходит инофрмация о том, что российские заводы на следующей неделе начнут работу. Но это пока предварительно. При этом сейчас нашим дилерам даже сложно спрогнозировать, что им заказывать и в каком объеме — непонятен потенциал рынка. Входить в кризис с большими складами тоже никто не хочет. Так что будем нащупывать рынок и действовать по ситуации, — заключает Сергей Михневич.