Лукашенко - Каранику: Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей

Источник материала: Tut.by

Необходимо бороться за жизнь каждого человека и победить эпидемию красиво и достойно. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по ситуации с коронавирусом. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а каждый будем выполнять свой долг. Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать.

Президент подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом — без паники, спокойно и красиво.

— Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все, — подчеркнул Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости COVID-19. Главная задача на сегодня — избежать системных проблем и ошибок.