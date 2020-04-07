Александр Лукашенко: экономика и жизнь людей — вопрос номер один

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание о поставках нефти в страну и заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь.

«Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе — вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу», — заявил белорусский лидер.

Говоря о происходящих в мире событиях, включая падение цен на нефть, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь. «А если и будут, то эти потери должны быть минимальными. Поэтому я всегда говорю: экономика — во главу угла. Главное сегодня — экономика. Одно из направлений — нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть», — сказал Президент.

Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — заявил глава государства.

Перед представителями правительства и руководителями регионов Президент поставил ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

Александр Лукашенко предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись. «Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. — Прим. БЕЛТА) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя», — сказал он.

«Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать», — резюмировал белорусский лидер.

«Задача номер один, и важнее ее нет» — Лукашенко об устойчивой работе сельского хозяйства

Весь цикл сельскохозяйственных работ в течение года необходимо взять на жесточайший контроль. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о работе нефтеперерабатывающего комплекса страны.

По словам главы государства, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь, — подчеркнул белорусский лидер. — Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям».

Глава государства обратил внимание, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. «Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее…», — заявил он.

Александр Лукашенко поинтересовался, как обеспечена потребность в автомобильном топливе для весенних полевых работ и где есть узкие места. «Особо обращаю на это внимание. Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания — важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание», — заявил глава государства.

Президент высказал ряд нареканий на работу в ходе весенних полевых работ, в частности на недостаточные меры по сохранению влаги в почве. «Несмотря на то, что влага из почвы уходит мгновенно (ночью — мороз, утром — солнце), некоторые влагу не закрыли. Особенно в Минском районе, что удивительно. И огромные поля. Неужели не понятно, что нужно прежде всего пройтись культиватором и разрыхлить почву — закрыть влагу. Притом поля очень высокие, с высоким содержанием песков. Поэтому сделайте все, чтобы мы могли в этом направлении двигаться, — потребовал Александр Лукашенко.

«Никто борьбу не ослабляет» — у Лукашенко обсудили готовность противодействовать коронавирусу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

Участниками совещания стали члены правительства, руководители обеих палат парламента и государственных органов, губернаторы, начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Минского горисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии — всего 30 человек.

«Проблема связана с будущим существованием республики»

«Мы будем обсуждать работу системы здравоохранения. На первый план выдвигается отрасль борьбы с инфекционными заболеваниями. Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени (я уже об этом намекал в интервью телекомпании «Мир»), возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь. Мы не знаем замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя», — заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: в Беларуси не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. «Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой», — заметил глава государства.

«Мы избрали очаговую тактику борьбы»

Александр Лукашенко убежден, что подобное «фронтальное наступление» в нынешних условиях не может принести пользы — только вред. «Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, — это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем — в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», — сказал он. По его мнению, это не остановит распространение вируса.

«Посмотрите, что происходит там, где попытались людей запереть: ничего не получилось. Поэтому мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Мы увидели, что этот вирус был завозной, поэтому нам надо было там проконтролировать, — напомнил Президент. — И мы продолжаем эту работу, дергаться только не надо. Надо каждому добросовестно и честно относиться к своей работе».

«Первая обязанность врачей — лечить, а не закрывать рестораны»

Глава государства обратил внимание медиков: их первая обязанность — лечить людей и, если нужно, успокоить общество, рассказав о своей работе. «Не ваши функции открывать кого-то, закрывать, арестовывать и так далее. У нас есть, кому этим заниматься», — пояснил он.

По словам Президента, ему ежедневно докладывают, как развивается ситуация с распространением коронавируса в Беларуси, какова динамика в других странах. «Идет огромная работа на уровне государства. Вы занимайтесь своим делом», — еще раз подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, как пытались отправить на карантин БНТУ после того, как у одного из студентов обнаружили коронавирус. К самоизоляции студенты и преподаватели подошли безответственно, отметил глава государства. «Результат нулевой. Слава богу, что люди не заболели, — добавил Президент. — Поэтому не надо заниматься не своими делами. У вас своих дел больше, чем достаточно. Лечите людей, мы будем вам в этом помогать».

«Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию»

Что касается работы с контактами первого и второго уровней, то их, считает глава государства, надо держать на самоизоляции, а не в больницах, если тесты на коронавирус дают отрицательный результат. «Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет», — предупредил Александр Лукашенко.

В целом, отметил он, большинство граждан проявляет свою сознательность и старается оградить себя от излишних контактов. «Мы ничего не запрещаем, человек вправе своей жизнью распоряжаться сам. Но мы как государство должны помочь ему защититься в этот период», — подчеркнул Президент.

Глава государства подытожил: каждый должен заниматься своим делом. «Еще раз подчеркиваю: врачи — лечат, вся информация — в Администрации Президента в штабе. Там вы вместе определяетесь, как вы информируете население. Информацию скрывать не надо. Не дай бог, где-то какой-то обман. В наше время в нашей республике обмануть никого невозможно. Если вы один раз обманете, вам никто верить не будет, — отметил Александр Лукашенко. — Давайте все вместе будем работать и идти тем путем, который мы обозначили. Как бы нам ни было тяжело».

Лукашенко о коронавирусе: нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека

«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания. «Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется», — заявил он.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что и люди сами должны ценить свое здоровье: укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. «Мы боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам ценит свое здоровье, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Сегодня вроде бы спохватились».

Президент добавил, что ситуация с коронавирусом также помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы. «Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни», — предупредил он.

Лукашенко о пациентах в больницах: всех спасем, кого только можно, и для этого должны сделать все

«Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что (если. — Прим. БЕЛТА) он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости и сам готов подключиться к помощи врачам. «Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо (будет. — Прим. БЕЛТА), Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей, — сказал Президент. — Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо».

Лукашенко призывает серьезно отнестись к здоровью врачей

Глава государства отметил, что врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены. «А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. — Прим. БЕЛТА)… Туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился. Поэтому твоя важнейшая задача, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник. — Прим. БЕЛТА), — защити врачей», — поручил Александр Лукашенко.

«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя», — подчеркнул Президент.

Лукашенко правительству: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — заявил Александр Лукашенко.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. «Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? — спросил глава государства. — Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».

По материалам БЕЛТА.