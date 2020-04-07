Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников стационаров

Источник материала: Вороновская газета





Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА , министр здравоохранения Владимир Караник сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом.

Министр отметил, что масочный режим по приказу Минздрава был введен достаточно давно. «По этому поводу в СМИ активно обсуждалось, что мы вводим карантин. Это не карантин, а масочный режим, поскольку всякое бывает — как возможное инфицирование медработников, так и пациентов от больного медработника», — уточнил глава ведомства.

Владимир Караник подчеркнул, что обеспечение безопасной работы медперсонала находится в поле зрения Минздрава. «Есть отделения больниц (где госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией), которые снабжаются соответственно — средства биологической защиты, защиты лица, глаз, а также очки либо защитные щитки, респираторы противовирусной защиты, перчатки, бахилы и так далее. Эти средства имеются в достаточном количестве», — сказал он.

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