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Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников стационаров
07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента
Министр отметил, что масочный режим по приказу Минздрава был введен достаточно давно. «По этому поводу в СМИ активно обсуждалось, что мы вводим карантин. Это не карантин, а масочный режим, поскольку всякое бывает — как возможное инфицирование медработников, так и пациентов от больного медработника», — уточнил глава ведомства.
Владимир Караник подчеркнул, что обеспечение безопасной работы медперсонала находится в поле зрения Минздрава. «Есть отделения больниц (где госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией), которые снабжаются соответственно — средства биологической защиты, защиты лица, глаз, а также очки либо защитные щитки, респираторы противовирусной защиты, перчатки, бахилы и так далее. Эти средства имеются в достаточном количестве», — сказал он.
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Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА,...
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