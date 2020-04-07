Трамп жестко раскритиковал ВОЗ и пообещал разобраться

REFORM.by «ВОЗ реально облажалась. Ее [организацию] спонсируют в основном США, но почему-то она уделяет очень много внимания Китаю. Мы с этим разберемся», – написал Трамп в Twitter, пишет





Он добавил, что «к счастью», не последовал совету ВОЗ не закрывать границы гражданам Китая. «Почему они дали такую неправильную рекомендацию?» – заявил Трамп.





ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда в мире было зафиксировано более 118 тысяч случаев заражения и более 4 тысяч смертей. 29 февраля организация оценила рост распространения нового коронавируса в мире как «очень высокий», но заявила, что фактов неконтролируемого распространения болезни не наблюдается. ВОЗ отмечала, что запрет на въезд людей из пострадавших стран и районов неэффективен.





По данным ВОЗ на 7 апреля, в мире подтверждено более 1,2 миллиона случаев COVID-19, в том числе более 72 тысяч летальных случаев.