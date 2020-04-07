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Трамп жестко раскритиковал ВОЗ и пообещал разобраться

07.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями и рекомендациями ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

«ВОЗ реально облажалась. Ее [организацию] спонсируют в основном США, но почему-то она уделяет очень много внимания Китаю. Мы с этим разберемся», – написал Трамп в Twitter, пишет REFORM.by

Он добавил, что «к счастью», не последовал совету ВОЗ не закрывать границы гражданам Китая. «Почему они дали такую неправильную рекомендацию?» – заявил Трамп.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда в мире было зафиксировано более 118 тысяч случаев заражения и более 4 тысяч смертей. 29 февраля организация оценила рост распространения нового коронавируса в мире как «очень высокий», но заявила, что фактов неконтролируемого распространения болезни не наблюдается. ВОЗ отмечала, что запрет на въезд людей из пострадавших стран и районов неэффективен.

По данным ВОЗ на 7 апреля, в мире подтверждено более 1,2 миллиона случаев COVID-19, в том числе более 72 тысяч летальных случаев.
 
 
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Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями и рекомендациями ВОЗ по борьбе с коронавирусом.
 
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