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Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом
07.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возвращаемся к тому же карантину. Президент говорит про нашу тактику, которую менять не будем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запереть людей в квартирах, как тут некоторые и в правительстве мне предлагали. Это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем. В течение суток никого не будет на улице, это я вам гарантирую. Вы этого хотите? Вы считаете, что это метод борьбы с этим? Я считаю, нет. И потом – мы открытая страна и открытая экономика, и общество у нас открытое, как бы мы не пытались закрыться. И мы не можем фронтами идти с запада и с востока на Минск, чтобы закрыть, изолировать, перевести всех на карантин. Мы этого сделать не сможем! Я вам говорю как Президент.
Мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Мы увидели, что вирус этот был завозной, поэтому нам надо было там проконтролировать ввоз этого вируса. И если бы мы тогда (уже министр соглашается) не сделали это (и он предлагал это – надо отдать должное), если бы мы тогда не стали в аэропортах, на границе и прочее контролировать людей, сортировать, а потом, как вы говорите, первого этого уровня, мы бы имели сегодня в стране пандемию. И не психоз бы имели, а реальные, материальные, бешеные проблемы.
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Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом
Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам...
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