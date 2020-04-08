Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 8 апреля

К утру 7 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила почти 14 миллиона человек, погибших – 81 тысяча, а излечившихся – почти 300 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
Америка: 386,8 тысячи эпизодов инфекции;
Испания: 140,5 тысячи;
Италия: 135,6 тысячи;
Германия: 107,5 тысячи;
Китай: 82,7 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
Италия: 17,1 тысячи летальных исходов;
Испания: 14 тысяч;
Америка: 12,3 тысячи;
Франция: 10,3 тысячи;
Британия: 6,2 тысячи;
Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке.
Обстановка в мире
Американские чиновники предупредили, что предстоящая неделя для Штатов – худшая. Нью-Йорк как самый пораженный штат на каратине, причем «нью-йоркскую паузу» продлевают до 29 апреля. За несоблюдение социальной дистанции местным жителям грозит штраф до тысячи долларов.
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя. Город – родина пандемии – оставался взаперти 76 дней.
Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушил жесткий карантин, к которому настойчиво призывают местные власти. Чиновник не выдержал и пошел с семьей на пляж. Когда это раскрылось, тот не отпирался и попросился в отставку. Ему отказали, хотя и заметили, что в другое время без коронавируса министра бы запросто уволили. В итоге Кларка понизили до низшего ранга в кабмине.
В Турции рост количества инфицированных новым типом коронавируса – самый быстрый в мире. Каждый день фиксируется по три тысячи новых случаев. Если четыре недели назад в Турции нашли первого больного, то теперь их – свыше 30,2 тысячи.
Африка, второй по величине континент в мире, имеет уже не меньше десятка тысяч эпизодов уханьского вируса. Эксперты считают, что истинные масштабы бедствия намного выше.
Международная организация труда сделала прогноз: в результате пандемии работу потеряют 195 миллионов человек. Глобальный спад получится более разрушительным, чем в 2009 году.
Обстановка в Беларуси
В Беларуси, по последнему отчету Минздрава, с момента вспышки COVID-19 в стране пациентов с коронавирусом стало 861 (+171 за сутки). От инфекции скончались 13 человек, выздоровели 54, лечатся 794.
В ВОЗ направили обращение с требованием перевести Беларусь на карантин. Под обращением 150 тысяч подписей. ВОЗ же ответит, если сочтет нужным.
По приглашению президента представители ВОЗ в лице трех экспертов прилетели в Беларусь, чтобы в рамках официальной миссии проверить, какова реальная ситуация с эпидемией в республике. Они оценят, применяются ли у нас адекватные меры по борьбе с вирусом. По планам, сотрудники ВОЗ навестят медучреждения Минска, а также Минской и Витебской областей.
Как ни странно, но за пару часов до появления новостей о прибытии миссии ВОЗ госагентство «БелТА» запустило карту о COVID-19 в нашей стране. Там наглядно показано, сколько всего человек с диагнозом и в каких областях Беларуси они находятся. Пишут даже о смертях от инфекции. Надеемся, информация будет оперативно пополняться даже после того, как ВОЗ закончит свой визит.
МГЛУ отчислил студентку четвертого курса, которая устраивала акцию «Ха-ха, я тут умру» с требованием ввести карантин и сама из опасений за здоровье на какое-то время ушла на самоизоляцию. Администрация университета говорит, что девушку исключили как раз за многочисленные прогулы. Студентка же утверждает, что это решение политически мотивировано.
Католическая церковь с досадой потребовала от Минздрава инструкций: как защитить верующих. «Почему вы молчите?» – адресовал свой вопрос ведомству митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По его словам, без вмешательства Минздрава у церкви не выходит удерживать прихожан дома и убеждать их не посещать храмы.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.