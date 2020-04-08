Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 8 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 7 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила почти 14 миллиона человек, погибших – 81 тысяча, а излечившихся – почти 300 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

Америка: 386,8 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 140,5 тысячи;

Италия: 135,6 тысячи;

Германия: 107,5 тысячи;

Китай: 82,7 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Италия: 17,1 тысячи летальных исходов;

Испания: 14 тысяч;

Америка: 12,3 тысячи;

Франция: 10,3 тысячи;

Британия: 6,2 тысячи;

Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Американские чиновники предупредили, что предстоящая неделя для Штатов – худшая. Нью-Йорк как самый пораженный штат на каратине, причем «нью-йоркскую паузу» продлевают до 29 апреля. За несоблюдение социальной дистанции местным жителям грозит штраф до тысячи долларов.

до 29 апреля. За несоблюдение социальной дистанции местным жителям грозит штраф до тысячи долларов. Власти Китая разблокировали выезд из Уханя. Город – родина пандемии – оставался взаперти 76 дней.

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушил жесткий карантин, к которому настойчиво призывают местные власти. Чиновник не выдержал и пошел с семьей на пляж. Когда это раскрылось, тот не отпирался и попросился в отставку. Ему отказали, хотя и заметили, что в другое время без коронавируса министра бы запросто уволили. В итоге Кларка понизили до низшего ранга в кабмине.

жесткий карантин, к которому настойчиво призывают местные власти. Чиновник не выдержал и пошел с семьей на пляж. Когда это раскрылось, тот не отпирался и попросился в отставку. Ему отказали, хотя и заметили, что в другое время без коронавируса министра бы запросто уволили. В итоге Кларка понизили до низшего ранга в кабмине. В Турции рост количества инфицированных новым типом коронавируса – самый быстрый в мире . Каждый день фиксируется по три тысячи новых случаев. Если четыре недели назад в Турции нашли первого больного, то теперь их – свыше 30,2 тысячи.

. Каждый день фиксируется по три тысячи новых случаев. Если четыре недели назад в Турции нашли первого больного, то теперь их – свыше 30,2 тысячи. Африка, второй по величине континент в мире, имеет уже не меньше десятка тысяч эпизодов уханьского вируса. Эксперты считают, что истинные масштабы бедствия намного выше.

уже не меньше десятка тысяч эпизодов уханьского вируса. Эксперты считают, что истинные масштабы бедствия намного выше. Международная организация труда сделала прогноз: в результате пандемии работу потеряют 195 миллионов человек. Глобальный спад получится более разрушительным, чем в 2009 году.

Обстановка в Беларуси

В Беларуси, по последнему отчету Минздрава, с момента вспышки COVID-19 в стране пациентов с коронавирусом стало 861 (+171 за сутки). От инфекции скончались 13 человек, выздоровели 54, лечатся 794.

отчету Минздрава, с момента вспышки COVID-19 в стране пациентов с коронавирусом стало 861 (+171 за сутки). От инфекции скончались 13 человек, выздоровели 54, лечатся 794. В ВОЗ направили обращение с требованием перевести Беларусь на карантин. Под обращением 150 тысяч подписей. ВОЗ же ответит, если сочтет нужным.

обращение с требованием перевести Беларусь на карантин. Под обращением 150 тысяч подписей. ВОЗ же ответит, если сочтет нужным. По приглашению президента представители ВОЗ в лице трех экспертов прилетели в Беларусь, чтобы в рамках официальной миссии проверить, какова реальная ситуация с эпидемией в республике. Они оценят, применяются ли у нас адекватные меры по борьбе с вирусом. По планам, сотрудники ВОЗ навестят медучреждения Минска, а также Минской и Витебской областей.

в Беларусь, чтобы в рамках официальной миссии проверить, какова реальная ситуация с эпидемией в республике. Они оценят, применяются ли у нас адекватные меры по борьбе с вирусом. По планам, сотрудники ВОЗ навестят медучреждения Минска, а также Минской и Витебской областей. Как ни странно, но за пару часов до появления новостей о прибытии миссии ВОЗ госагентство «БелТА» запустило карту о COVID-19 в нашей стране. Там наглядно показано, сколько всего человек с диагнозом и в каких областях Беларуси они находятся. Пишут даже о смертях от инфекции. Надеемся, информация будет оперативно пополняться даже после того, как ВОЗ закончит свой визит.

карту о COVID-19 в нашей стране. Там наглядно показано, сколько всего человек с диагнозом и в каких областях Беларуси они находятся. Пишут даже о смертях от инфекции. Надеемся, информация будет оперативно пополняться даже после того, как ВОЗ закончит свой визит. МГЛУ отчислил студентку четвертого курса, которая устраивала акцию «Ха-ха, я тут умру» с требованием ввести карантин и сама из опасений за здоровье на какое-то время ушла на самоизоляцию. Администрация университета говорит, что девушку исключили как раз за многочисленные прогулы. Студентка же утверждает, что это решение политически мотивировано.

студентку четвертого курса, которая устраивала акцию «Ха-ха, я тут умру» с требованием ввести карантин и сама из опасений за здоровье на какое-то время ушла на самоизоляцию. Администрация университета говорит, что девушку исключили как раз за многочисленные прогулы. Студентка же утверждает, что это решение политически мотивировано. Католическая церковь с досадой потребовала от Минздрава инструкций: как защитить верующих. «Почему вы молчите?» – адресовал свой вопрос ведомству митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По его словам, без вмешательства Минздрава у церкви не выходит удерживать прихожан дома и убеждать их не посещать храмы.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.