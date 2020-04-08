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«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»
08.04.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? И что ждет Беларусь? Об этом рассуждали эксперты в программе «В обстановке мира».
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«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»
Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? Насколько чувствительными будут последствия для экономики, а также чего ждать Беларуси в этой ситуации? ...
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