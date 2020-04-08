В Докшицком районе подтверждены случаи коронавируса

Источник материала: Новости Докшицы





В Беларуси продолжают регистрироваться новые случаи коронавируснай инфекции. Не исключение и Витебская область. 5 апреля на заседании штаба по борьбе с распространением заболевания заместитель начальника областного управления здравоохранения Николай Каспирович заявил, что ситуация достаточно серьезная.

По Витебской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Поэтому в очередной раз было рекомендовано жителям региона позаботиться про безопасность свою и близких, а в теплую погоду не выезжать на пикники. В такой ситуации правильная линия поведения – оставаться дома, а также минимизировать контакты, считает специалист.

В нашей области, как и по всей стране, до 13 апреля продлены школьные каникулы. Начальник управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома отметил, что ученики должны оставаться дома, а также не посещать бабушек и дедушек, чтобы исключить возможные риски.

О том, как в этих обстоятельствах работает Докшицкая ЦРБ, рассказала заведующая поликлиники Валентина Вешторт.

– Работаем в стандартном режиме, но с учетом дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных заболеваний, – сообщила Валентина Мечиславовна. – На этот период плановые медосмотры (диспансеризация населения), вакцинация взрослых и детей, проведение скрининговых мероприятий, в том числе флюорографии, ультразвукового и других диагностических обследований отменены. Прекращено также оказание реабилитационной помощи и физиотерапевтических процедур. Не оказывается и плановая стоматологическая помощь. В поликлинике не выдаются направления на медико-социальную экспертизу пациентам, старше трудоспособного возраста, а выдача листов нетрудоспособности организована на максимальный срок. Отменены все плановые оперативные вмешательства до особого распоряжения Министерства здравоохранения.

В связи с эпидемиологической ситуацией, хирургическое отделение ЦРБ перепрофилировано под терапевтическое для пациентов, которых лечат от пневмонии. Березковская больница сестринского ухода с врачебной амбулаторией закрыта, а медперсонал направлен ухаживать за пациентами с контактами первого уровня, которые пока находятся в лагере “Березка”.

Все эти меры приняты в соответствии с приказом главного управления по охране здоровья облисполкома.

Экстренная хирургическая и акушерско-гинекологическая помощь оказывается в Глубокской ЦРБ. На плановые роды придется ехать в Новополоцк или Витебск.

– Валентина Мечиславовна, во всем мире медики круглосуточно стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Они в прямом смысле живут в больницах. Как организована их защита от инфекции?

– Весь медперсонал проходит термометрию три раза в день. Сначала врачи и медсестры измеряют температуру дома, до выхода на рабочее место. Если есть отклонения от нормы, самоизоляция – лучший вариант. Также медики имеют специальные противоэпидемические костюмы. Помещения и кабинеты, как и требуется, дезинфицируются. Кстати, если все будут соблюдать требования гигиены серьезно, то все будет в порядке.

– Если вдруг у человека наблюдается повышение температуры тела, то как правильно действовать в такой ситуации?

– Если температура повысилась до 37 градусов, не нужно сразу думать, что это коронавирус и бежать в поликлинику. Сначала понаблюдайте за своим состоянием. Нет улучшения – вызывайте на дом терапевта по телефонам 2-11-67, 2-20-57. Совсем другое дело, если у вас поднялась температура, появился сухой кашель, и есть ощущение удушья. В этом случае срочно нужно вызвать “скорую помощь” – “103”.

– Известно, что быстрее всяких вирусов распространяются слухи. Например, на днях пришла новость, что, вроде бы, ситуация с коронавирусом в нашем районе вышла из-под контроля и уже приехать в Докшицы и выехать из города стало невозможным.

– Некоторые люди любят ужасы, а то и сами их распространяют. Поэтому лучше самому делать выводы, посмотрев ТВ, почитав газеты. В Беларуси сделано более 40 тысяч тестов на наличие COVID-19. В Докшицах их делали 150 раз. И положительные результаты можно перечислить по пальцам. Что касается количества пациентов с пневмонией, то по состоянию на 7 апреля зафиксировано 85 случаев.

Пункты приема мазков в районе находятся в изоляторе на первом этаже поликлиники ЦРБ, а также в Бегомльской районной больнице. Каждый день анализы доставляются в Минск. Нужно отметить, что их можно сдавать не по желанию, а по показаниям. Это значит, что тесты необходимы тем людям, которые недавно вернулись из стран, попавших в список неблагополучных из-за вспышки COVID-19, либо тем, кто тесно контактировал с ними. В списке проверяемых – туристы и дальнобойщики.

Настоящими героями нашего времени являются медики. Выполняя свой профессиональный долг, они борются с пандемией. Давайте все вместе поддержим их и скажем “Большое спасибо, доктор!”

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Татьяна МАЙСКАЯ.