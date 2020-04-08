Что белорусские врачи пишут о коронавирусе в своих соцсетях

Источник материала: Tut.by

У врачей тоже есть соцсети и, конечно же, они делятся там своими эмоциями и переживаниями. В условиях эпидемии коронавируса и большого количества пациентов с пневмониями медицинские работники трудятся сейчас больше всех. Мы посмотрели, что они публикуют в своих аккаунтах, какие проблемы их волнуют и с чем они сталкиваются каждый день.

Мы скрыли никнеймы врачей, чтобы оставить их анонимными.

«Быть вместе морально и раздельно физически»

Одна из врачей 10-й городской клинической больницы, где несколько медработников уже заразились COVID-19, ведет весьма откровенный Twitter-аккаунт. Он стал достаточно известным после того, как девушка показала, сколько пациентов с пневмониями поступает буквально за два часа дежурства.

«К сожалению, не хватает времени, чтобы читать и отвечать на все комментарии, однако я безмерно благодарна вам всем за поддержку. Сейчас непростое время, и нам необходимо быть вместе морально и раздельно физически. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики и берегите себя», — писала врач после того, как тот самый твит набрал более 3,4 тысяч лайков.

Судя по написанному, нагрузка на врачей сейчас действительно огромная. Пока все переживают, что они могут заразиться коронавирусом, врачи — что это может быть на самом деле что угодно. И в режиме аврала еще сложнее разобраться, что именно.









Даже в таких условиях работники больниц находят, над чем посмеяться.





Также врачи отмечают: в случае если они не будут носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) и заразятся COVID-19, то это станет поводом обвинить их в том, что они сами виноваты в сложившейся ситуации. При том, что не во всех больницах этих средств хватает . Тем ценнее для врачей помощь бизнеса и вообще всех белорусов.









«Срочно пришлите козочек к нам в больницу»

Хирург — и коллега хозяйки предыдущего аккаунта — также ведет Twitter, где комментирует ситуацию в учреждениях здравоохранения. Правда, сам врач уже сомневается, что его специализация именно такая, как мы указали.



ВОП — врач общей практики

Среди прочего, медик подтверждает, что масок и защитных экранов специалистам действительно не хватает. При этом ни одно СИЗ не защищает на 100%, если только это не система с замкнутым циклом. И то есть нюансы.

Если вы вдруг хотели узнать, как врачи поддерживают друг друга в такой ситуации, то есть возможность. Вот так:





Без юмора тоже не обходится. Например, после заявления Александра Лукашенко о том, что у него на ферме появились маленькие козочки, в аккаунте врача появился такой твит.





Нехватка защитных средств и добрые люди

Врач из 4-й городской больницы Минска снова говорит о нехватке защитных средств. А еще — что положительные тесты уже есть и среди медперсонала.





В реанимационной бригаде скорой помощи похожая ситуация.





Но и здесь не без добрых людей. И, как следствие, благодарности медиков.





Опасность для педиатров и еще раз о мерах защиты

Иногда врачи постят небольшие зарисовки о пациентах. Сначала вроде бы смешно, потом — грустно.





Снова твит из 4-й больницы: медики сами недоумевают, как можно не замечать очевидного.





Врач из 9-й городской поликлиники замечает, что ее приемы с каждым днем все больше становятся похожи на психотерапевтические.





Педиатр, которая ведет Twitter-аккаунт, отмечает: несмотря на меньший риск для детей заболеть коронавирусом, это не отменяет опасность работы с ними.





Вместо тысячи слов: чем сто раз услышать, как медики ходят на вызовы к контактам 1-го уровня, лучше один раз увидеть.





Наконец, врачи уже задумываются о будущем. Будут ли они так интересны людям, когда эпидемия кончится?





Если вы хотите помочь врачам, сделать это можно с помощью благотворительного счета Минздрава. Расчетный счет в белорусских рублях: УНП: 190263723 БИК: AKBBBY2X BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» Назначение платежа: для борьбы с COVID-19 Расчетный счет в евро: УНП: 190263723 БИК: AKBBBY2X BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» Назначение платежа: для борьбы с COVID-19 Оплата через ЕРИП: Система «Расчет» (ЕРИП) Борьба с COVID-19 Благотворительный взнос Ввести ваши фамилию, имя, отчество

