Назван способ, как не заразить домашних животных коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Врач Тимур Пестерев рассказал о том, как уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Об этом сообщают «РИА Новости».

Как подчеркнул медик, больным COVID-19 не стоит вступать в контакт с домашним животным. Также эксперт напомнил о двух официально подтвержденных случаях заражения зверей коронавирусом SARS-CoV-2 — это кошка на Тайване, а также тигрица в США.

«Можно сделать вывод о том, что если у человека имеется заболевание, то ему не нужно контактировать с животными», — рассказал эксперт.

По словам Пестерева, коронавирус нового типа ещё плохо изучен. Особенно это касается его влияния на домашних животных, таких как кошки и собаки.

Несмотря на то, что о псах ещё нет никакой информации, у специалистов есть все основания полагать, что кошки могут заболеть коронавирусом. Однако не установлено, могут ли они являться переносчиками вируса.

Известно, что у кошек пневмония COVID-19 обычно сопровождается сухим кашлем. Теоретически через него может распространяться вирус.

Если у питомца появились симптомы COVID-19, то эксперт рекомендует изолировать его и не подпускать к здоровым людям.

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