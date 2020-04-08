|
Назван способ, как не заразить домашних животных коронавирусом
08.04.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врач Тимур Пестерев рассказал о том, как уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Об этом
Как подчеркнул медик, больным COVID-19 не стоит вступать в контакт с домашним животным. Также эксперт напомнил о двух официально подтвержденных случаях заражения зверей коронавирусом SARS-CoV-2 — это кошка на Тайване, а также тигрица в США.
«Можно сделать вывод о том, что если у человека имеется заболевание, то ему не нужно контактировать с животными», — рассказал эксперт.
По словам Пестерева, коронавирус нового типа ещё плохо изучен. Особенно это касается его влияния на домашних животных, таких как кошки и собаки.
Несмотря на то, что о псах ещё нет никакой информации, у специалистов есть все основания полагать, что кошки могут заболеть коронавирусом. Однако не установлено, могут ли они являться переносчиками вируса.
Известно, что у кошек пневмония COVID-19 обычно сопровождается сухим кашлем. Теоретически через него может распространяться вирус.
Если у питомца появились симптомы COVID-19, то эксперт рекомендует изолировать его и не подпускать к здоровым людям.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач Тимур Пестерев рассказал о том, как уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Об этом сообщают «РИА Новости». Как подчеркнул медик, больным COVID-19...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)