COVID-19: в Брестской области зарегистрировано 28 положительных результатов

Источник материала: Пинский Вестник

Всего по состоянию на 8-00 08.04.2020 на территории Брестской области выявлено 28 положительных тестов на COVID-19 у пациентов с признаками ОРИ, находящимися на госпитализации в лечебных учреждениях области, а также у лиц, которые являются контактами 1 и 2 уровня (в том числе по г.Бресту – 6, по г.Лунинцу – 17, по г.Столину – 2, по г.Иваново – 1, по г.Барановичи – 1, по г.Ганцевичи – 1).

С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.



По состоянию на 8.00 08.04.2020 за последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 915 человек.

Всего в области с признаками ОРИ госпитализировано в стационары 184 чел., прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими. Под медицинским наблюдением на дому находится 5,2 тысячи человек.

Противоэпидемические мероприятия в очагах по изоляции и обследованию контактных лиц продолжаются.

С 03.04.2020 на базе лаборатории Брестского областного ЦГЭиОЗ проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции. Уже проведено более 400 исследований.

С мерами профилактики коронавирусной инфекции, а также с порядком самоизоляции Вы можете ознакомиться в рубрике «Все о коронавирусе» на сайте БОЦГЭиОЗ .