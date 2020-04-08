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На Витебщине регистрируют новые случаи COVID-19, в трех районах - 50-процентный рост ОРВИ

08.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В трех районах Витебщины — Браславском, Сенненском, Докшицком, на 50 и более процентов выросло количество заболевших ОРВИ. Такую информацию озвучили 8 апреля на заседании областного штаба по борьбе с респираторной заболеваемостью и COVID-19, пишут «Витьбичи».


Фото: Reuters

Новый начальник облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что за прошедшие сутки ситуация с заболеваемостью респираторными инфекциями уменьшилась в 12 районах (всего их на Витебщине — 21). Но беспокоит 50-процентный и более рост ОРВИ в Браславском, Сенненском, Докшицком районах.

В Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7%, в целом по области — минус 9,5%.

Снизилось и количество заболевших пневмонией. Но точных цифр газета не называет.

Новые случаи COVID-19 регистрируются. И пока, отметил Николай Вишневецкий, они будут.

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее сообщалось о 13 смертях. Эта статистика опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

По данным на 8 апреля, в Витебской области 200 человек с коронавирусом госпитализированы, 30 выздоровели, 5 умерли.

На день раньше, 7 апреля, официально сообщалось, что в области госпитализированы 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7%, в целом по области - минус 9,5%.
 
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