На Витебщине регистрируют новые случаи COVID-19, в трех районах - 50-процентный рост ОРВИ

Источник материала: Tut.by

В трех районах Витебщины — Браславском, Сенненском, Докшицком, на 50 и более процентов выросло количество заболевших ОРВИ. Такую информацию озвучили 8 апреля на заседании областного штаба по борьбе с респираторной заболеваемостью и COVID-19, пишут «Витьбичи».



Фото: Reuters

Новый начальник облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что за прошедшие сутки ситуация с заболеваемостью респираторными инфекциями уменьшилась в 12 районах (всего их на Витебщине — 21). Но беспокоит 50-процентный и более рост ОРВИ в Браславском, Сенненском, Докшицком районах.

В Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7%, в целом по области — минус 9,5%.

Снизилось и количество заболевших пневмонией. Но точных цифр газета не называет.

Новые случаи COVID-19 регистрируются. И пока, отметил Николай Вишневецкий, они будут.

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее сообщалось о 13 смертях. Эта статистика опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

По данным на 8 апреля, в Витебской области 200 человек с коронавирусом госпитализированы, 30 выздоровели, 5 умерли.

На день раньше, 7 апреля, официально сообщалось , что в области госпитализированы 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.