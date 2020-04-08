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На Витебщине регистрируют новые случаи COVID-19, в трех районах - 50-процентный рост ОРВИ
08.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В трех районах Витебщины — Браславском, Сенненском, Докшицком, на 50 и более процентов выросло количество заболевших ОРВИ. Такую информацию озвучили 8 апреля на заседании областного штаба по борьбе с респираторной заболеваемостью и COVID-19,
Новый начальник облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что за прошедшие сутки ситуация с заболеваемостью респираторными инфекциями уменьшилась в 12 районах (всего их на Витебщине — 21). Но беспокоит 50-процентный и более рост ОРВИ в Браславском, Сенненском, Докшицком районах.
В Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7%, в целом по области — минус 9,5%.
Снизилось и количество заболевших пневмонией. Но точных цифр газета не называет.
Новые случаи COVID-19 регистрируются. И пока, отметил Николай Вишневецкий, они будут.
В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее
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На день раньше, 7 апреля, официально
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В Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7%, в целом по области - минус 9,5%.
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