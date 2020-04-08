Как быть с Радуницей?

Мы все уже давно привыкли во время Радуницы нести на кладбище искусственные цветы, венки и корзинки всевозможных вариантов.





Но куда после нашего посещения деваются все эти десятки тысяч пластиковых изделий. В лучшем случае их собирают и куда-то там выбрасывают. Куда-то там.





Мы просто тратим деньги для того, чтобы немного посмотреть на пластиковый венок, который потом становится огромнейшей проблемой для природы.





Настоящие цветы, а не пластиковые. Так человечнее

Заносить пластик на кладбище - это точно не традиция, ведь раньше его попросту не было. Это уже современная привычка, так проще. Но рациональность, адекватность и забота о любимой стране куда важнее странной привычки.





Несмотря на то, что подобные изделия привозится к нам в том числе из Польши, там никто не носит искусственные цветы на кладбище. Намного человечнее принести к могиле букет настоящих цветов.





Коронавирус

Большинство беларусов чтят память своих предков и ежегодно посещают могилы своих родственников во время Радуницы. Однако сейчас, мягко говоря, ехать на кладбище именно в этот день очень рискованно и вряд ли стоит это делать.





Сейчас весь мир окутала пандемия коронавирусной инфекции. А в нашей стране даже не наступил пик заболеваемости.





Ежедневно фиксируются все больше и больше случаев заражения. Поэтому появляться в людных местах с каждым днем становится все опаснее. Опасно для себя, близких и страны в целом.





Три варианта того, как можно почтить память усопших в 2020 году:





- Посетить кладбище заранее.





- Посетить кладбище, когда все закончится.





- Не посещать кладбище. Отметить праздник по принципу Дзядоў, когда семья собирается за домашним столом. Подается поминальная еда, а на столе кладутся дополнительные столовые приборы. Приглашать кого-либо, естественно, не стоит.









Итак, давайте договоримся:





- К могиле мы будем носить только настоящие цветы, а не искусственные.





- В 2020 году именно в день Радуницы на кладбаще не пойдем. Сделаем это либо заранее, либо когда уже прекратятся все эти проблемы с коронавирусом.





Напомним, Радуница в этом году 28 апреля.





И здоровья всем вам!