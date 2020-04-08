|
Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой из-за уважения к врачам
08.04.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Впервые в своей истории апрельский номер журнала Vogue Italia выйдет с абсолютно белой обложкой. Так издание покажет уважение к врачам и медсестрам, которые рискуют своей жизнью в борьбе с коронавирусом. Изображение обложки
Номер выйдет 10 апреля.
Ранее
Фото: Instagram @vogueitalia
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в своей истории апрельский номер журнала Vogue Italia выйдет с абсолютно белой обложкой. Так издание покажет уважение к врачам и медсестрам, которые рискуют...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)