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Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой из-за уважения к врачам

08.04.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой из-за уважения к врачам

Впервые в своей истории апрельский номер журнала Vogue Italia выйдет с абсолютно белой обложкой. Так издание покажет уважение к врачам и медсестрам, которые рискуют своей жизнью в борьбе с коронавирусом. Изображение обложки опубликовано на странице журнала в Instagram.

Номер выйдет 10 апреля.

Ранее сообщалось, что впервые на обложку британского журнала Grazia попали обычные женщины-врачи. 

Фото: Instagram @vogueitalia

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Впервые в своей истории апрельский номер журнала Vogue Italia выйдет с абсолютно белой обложкой. Так издание покажет уважение к врачам и медсестрам, которые рискуют...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Lida.Info
Единство
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