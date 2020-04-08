Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой из-за уважения к врачам

Источник материала: ОНТ

Впервые в своей истории апрельский номер журнала Vogue Italia выйдет с абсолютно белой обложкой. Так издание покажет уважение к врачам и медсестрам, которые рискуют своей жизнью в борьбе с коронавирусом. Изображение обложки опубликовано на странице журнала в Instagram.

Номер выйдет 10 апреля.

Ранее сообщалось , что впервые на обложку британского журнала Grazia попали обычные женщины-врачи.

Фото: Instagram @vogueitalia

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