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Литва продлила карантин и ввели масочный режим

08.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы приняло решение продлить до 27 апреля карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Delfi.

"8 апреля правительство Литвы приняло решение о продлении карантина и его условий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минздрав представил правительству проект постановления, в котором предлагалось продлить карантин до 27 апреля включительно.

Предусматривается также, что с 10 апреля ношение медицинских масок в общественных местах в Литве станет обязательным.

"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать будет обязательно", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.


Кроме того, чтобы ограничить скопление людей на пасхальные праздники, правительство решило перекрыть движение с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля. В частности, литовцы не смогут въезжать в населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение сделают только для тех, кто едет на работу, на похороны, к тяжело больным или пострадавшим вследствие несчастного случая.

По данным сайта Worldоmeter, в Литве подтверждено 912 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 летальных.

В мире на данный момент зафиксировано 1 453 247 случаев COVID-19, в частности 83 588 летальных, 309 807 человек выздоровели.
 
 
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Правительство Литвы приняло решение продлить до 27 апреля карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
 
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