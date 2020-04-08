Литва продлила карантин и ввели масочный режим

"8 апреля правительство Литвы приняло решение о продлении карантина и его условий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минздрав представил правительству проект постановления, в котором предлагалось продлить карантин до 27 апреля включительно.

Предусматривается также, что с 10 апреля ношение медицинских масок в общественных местах в Литве станет обязательным.

"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать будет обязательно", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Кроме того, чтобы ограничить скопление людей на пасхальные праздники, правительство решило перекрыть движение с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля. В частности, литовцы не смогут въезжать в населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение сделают только для тех, кто едет на работу, на похороны, к тяжело больным или пострадавшим вследствие несчастного случая.





По данным сайта Worldоmeter, в Литве подтверждено 912 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 летальных.





В мире на данный момент зафиксировано 1 453 247 случаев COVID-19, в частности 83 588 летальных, 309 807 человек выздоровели.