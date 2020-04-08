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Хочу продезинфицировать купленные продукты, чтобы не заразиться коронавирусом. Это правильно?
08.04.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Что во время пандемии делать с продуктами и прочими товарами, которые вам доставляют или вы покупаете сами? Нужно ли их дезинфицировать? Держать на «карантине»? Или можно не делать вообще ничего? Объясняет
Как правильно поступать с продуктами?
К сожалению, нельзя сказать, что однозначный ответ существует. Проблема, как и во многих других случаях, в том, что вирус новый, его только изучают. Пока мы лишь знаем, что, согласно одному
Были и другие исследования, но они показывали только, сколько времени оставались на разных поверхностях части вируса, не способные инфицировать.
И что делать?
Мыть руки. Теоретически, как
А почему бы не помыть упаковку и все?
Во-первых, это не всегда возможно: основная часть дезинфицирующих средств
Для дезинфекции дома во время пандемии рекомендуют использовать средства с гипохлоритом натрия (он есть, например, в отбеливателе). Его
Антисептические средства со спиртом более безопасны в этом плане.
Другой вариант — моющие средства (например, мыло). Несмотря на то, что моющие средства действительно могут избавить от вируса (хотя при уборке дома после них все же рекомендуется использовать дезинфектанты), они также могут попасть в еду, что нежелательно. Например, фрукты и овощи рекомендуется мыть без специальных средств — просто водой и, может быть, щеткой.
Разве мытья овощей и фруктов простой водой достаточно?
Да. До нового коронавируса человечество знало о многих других опасных вирусах и бактериях, и все равно ведущие организации рекомендовали обходиться простой водой (даже без замачивания!). Мыть овощи и фрукты хорошо бы и в тех случаях, когда у них есть несъедобная кожура. На это есть несколько
И только если вы уверены, что после контакта с кожурой ни ваши пальцы, ни нож не будут прикасаться к внутренней части овоща или фрукта, мыть их
Не проще ли отправить все в «карантин»?
Неизвестно, поможет ли это. Данные о том, как долго вирус живет на разных поверхностях, — это результаты всего лишь одного исследования. У вас дома может быть другая влажность, температура и прочие факторы. Поэтому использовать эти данные для практических решений пока кажется преждевременным.
То есть ничего не делать?
Важно (и это никак не связано с коронавирусом) следить за сроком годности и условиями хранения. А если речь идет о дезинфекции и карантине, то, видимо, действительно можно обойтись без этого. Например,
Может, хоть как-то все-таки надо себя защитить?
Конечно. Мойте руки правильно. Ходите в магазин как можно реже. В магазине постарайтесь трогать руками поменьше предметов, держите дистанцию с другими людьми не меньше метра, а лучше двух. И, конечно, не трогайте лицо. По возможности заказывайте бесконтактную доставку. Это защитит от лишних контактов и вас, и курьера (вдруг вы бессимптомный носитель вируса). Чаевые иногда можно оставить онлайн или спросить у курьера по телефону номер его карты.
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Что делать с продуктами и прочими товарами, которые вам доставляют или вы покупаете сами.
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