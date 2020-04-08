Хочу продезинфицировать купленные продукты, чтобы не заразиться коронавирусом. Это правильно?

Источник материала: Tut.by

Что во время пандемии делать с продуктами и прочими товарами, которые вам доставляют или вы покупаете сами? Нужно ли их дезинфицировать? Держать на «карантине»? Или можно не делать вообще ничего? Объясняет «Медуза» .



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Как правильно поступать с продуктами?

К сожалению, нельзя сказать, что однозначный ответ существует. Проблема, как и во многих других случаях, в том, что вирус новый, его только изучают. Пока мы лишь знаем, что, согласно одному исследованию , вирусов, способных в теории вызвать заболевание, не оставалось после:

4 часов пребывания на меди;

24 часов — на картоне;

72 часов — на пластике и нержавеющей стали.

Были и другие исследования, но они показывали только, сколько времени оставались на разных поверхностях части вируса, не способные инфицировать.

И что делать?

Мыть руки. Теоретически, как отмечают американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, упаковка может быть опасна, если на ней остался вирус, способный инфицировать, а человек сначала дотронулся до нее, а потом до лица (маловероятно, что вскрытие коробки спровоцирует фонтан из мелких капель с коронавирусом, которые человек вдохнет). Поэтому Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) рекомендует тем, кто очень тревожится по этому поводу, мыть руки после того, как вы прикоснулись к упаковке, достали еду из упаковки, до того, как начали готовить, и непосредственно перед едой. Но одновременно указывает на то, что нет доказательств передачи вируса через упаковку или еду.

А почему бы не помыть упаковку и все?

Во-первых, это не всегда возможно: основная часть дезинфицирующих средств может использоваться на твердых непористых поверхностях. Да и, например, картон от такого просто размякнет. Во-вторых, это не всегда безопасно.

Для дезинфекции дома во время пандемии рекомендуют использовать средства с гипохлоритом натрия (он есть, например, в отбеливателе). Его нельзя употреблять в пищу и мыть им, например, посуду. Поэтому не стоит протирать им упаковку: так появляется шанс, что гипохлорит натрия попадет вам в еду. Запах тоже не вызовет аппетита.

Антисептические средства со спиртом более безопасны в этом плане.

Другой вариант — моющие средства (например, мыло). Несмотря на то, что моющие средства действительно могут избавить от вируса (хотя при уборке дома после них все же рекомендуется использовать дезинфектанты), они также могут попасть в еду, что нежелательно. Например, фрукты и овощи рекомендуется мыть без специальных средств — просто водой и, может быть, щеткой.

Разве мытья овощей и фруктов простой водой достаточно?

Да. До нового коронавируса человечество знало о многих других опасных вирусах и бактериях, и все равно ведущие организации рекомендовали обходиться простой водой (даже без замачивания!). Мыть овощи и фрукты хорошо бы и в тех случаях, когда у них есть несъедобная кожура. На это есть несколько причин :

вы можете к ней прикасаться до того, как прикоснетесь к съедобной части, и таким образом перенести опасные вирусы и бактерии;

если вы режете этот фрукт или овощ, нож понесет за собой все то, что есть на кожуре, внутрь. Если вы не планируете потом жарить или варить фрукт или овощ, это может закончиться плохо.

И только если вы уверены, что после контакта с кожурой ни ваши пальцы, ни нож не будут прикасаться к внутренней части овоща или фрукта, мыть их необязательно .

Не проще ли отправить все в «карантин»?

Неизвестно, поможет ли это. Данные о том, как долго вирус живет на разных поверхностях, — это результаты всего лишь одного исследования. У вас дома может быть другая влажность, температура и прочие факторы. Поэтому использовать эти данные для практических решений пока кажется преждевременным.

То есть ничего не делать?

Важно (и это никак не связано с коронавирусом) следить за сроком годности и условиями хранения. А если речь идет о дезинфекции и карантине, то, видимо, действительно можно обойтись без этого. Например, Всемирная организация здравоохранения и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что риск передачи вируса в такой ситуации довольно низкий. Эксперты, выступающие на сайтах различных организаций и в СМИ, придерживаются того же мнения.

Может, хоть как-то все-таки надо себя защитить?

Конечно. Мойте руки правильно. Ходите в магазин как можно реже. В магазине постарайтесь трогать руками поменьше предметов, держите дистанцию с другими людьми не меньше метра, а лучше двух. И, конечно, не трогайте лицо. По возможности заказывайте бесконтактную доставку. Это защитит от лишних контактов и вас, и курьера (вдруг вы бессимптомный носитель вируса). Чаевые иногда можно оставить онлайн или спросить у курьера по телефону номер его карты.