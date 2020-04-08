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В Беларуси на передовой борьбы с коронавирусом – 25 тысяч медиков. Помочь им может каждый!

08.04.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси на передовой борьбы с коронавирусом – 25 тысяч медиков. Помочь им может каждый!

Есть в истории с пандемией и то, за что можно сказать «спасибо». Историй о добрых делах и неравнодушных людях становится всё больше. В белорусах проявляются те самые качества, которые в обычной жизни, может, не так заметны, но так нам свойственны – милосердие, сочувствие, отзывчивость.Постоянно носить маску, перчатки и держать дистанцию действительно неудобно. И, безусловно, все эти меры – не панацея. Но это самое малое, что мы можем сделать, пока на передовой круглые сутки находятся наши герои – врачи.  

Такой метод борьбы с инфекцией – необходимость. А ведь можно шагнуть дальше. Например, помочь нашим медикам, как многие белорусы, которые в это непростое время ищут возможность быть нужными. 

Совладелец одного из минских кафе скромно прячет глаза, говорит: не хочет привлекать внимание. Сейчас не все герои носят плащи. Зато обязательно – маски и перчатки. Алексей и команда с самого утра у плиты. Готовят горячие обеды для столичных медиков. Коробки с едой грузят в багажник.

Вроде бы обычные продукты – борщ, гречка, мясо и овощи. Но для тех, кто оказался за этими дверями, – неоценимая поддержка. Полезная еда и иммунитет поднимет, и настроение. Кстати, благородную инициативу поддержали многие торговые сети и уже готовы обеспечивать кафе нужными продуктами. А поддержать рублём благое дело предлагают каждому из нас.

В больницу просто так не попасть. Ещё несколько месяцев назад это было бы похоже на кадры из кино. Сегодня это реальность. Двери открываются  на пару минут, чтобы принять  груз. Врачи, с головы до ног в защитных костюмах, непривычно щурятся на ярком солнце. 

Владимир Вербицкий, врач-кардиолог 10-й городской клинической больницы г. Минска«Это как минимум сохраняет от 20 до 30 минут в день, ну и плюс, если готовить, то как минимум час времени можно уделить пациентам»

Помощь летит со всех уголков страны. К борьбе с заразой подключились гродненские энтузиасты. Главное оружие – 3D-принтеры и лазерные резаки. С их помощью в этой лаборатории ударными темпами создают специальные защитные экраны для врачей. Первая партия уже поступила в больницы города – медики новинку одобрили. 

Парламентарии сегодня отправились в шестую столичную больницу. Депутат Тенгиз Думбадзе сам разгружает фургон с коробками, улыбается: такая ноша не тянет. Внутри самое необходимое для тех, кто на передовой: антисептики и устройства для них. 

Татьяна Малая, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №6: «Подаренные нам и привезённые дезинфектанты очень нужны, потому что это главный способ профилактики профессионального заражения данной инфекции».

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: «Хочу от всех наших телезрителей сказать огромное спасибо нашим медикам, которые в это непростое время, которое поразило весь мир, очередной раз демонстрируют, что они особенные. Пусть эта акция маленькая, но послужит примером. Сегодня много людей с добрым сердцем. Выходите, помогайте!»

Стать волшебником поможет и специальный чат-бот. Здесь работа найдётся для каждого. Нужно лишь ответить на пару вопросов. Например, есть ли у вас автомобиль, возможность готовить или швейная машинка. Робот тут же подберёт доброе дело для каждого. Сейчас в стране на передовой борьбы с коронавирусом – 25 тысяч медиков. Все они, рискуя своими жизнями, без перерывов и выходных спасают другие. Но и им тоже нужна наша поддержка.

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Теги: Минск
 
 
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Есть в истории с пандемией и то, за что можно сказать «спасибо». Историй о добрых делах и неравнодушных людях становится всё больше. В белорусах проявляются те...
 
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