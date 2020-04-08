Поддержать медработников может каждый. В областном управлении здравоохранения открыт благотворительный счет для помощи медучреждениям

Источник материала: Полымя





Врачи и весь медперсонал в борьбе с распространением коронавируса сегодня на передовой.

Благодаря их самоотверженному труду эпидситуация в стране находится под контролем. Поддержать медицинских работников можем все мы, в первую очередь выполняя их рекомендации, проявляя понимание ситуации и заботясь о своем здоровье, соблюдая гигиену и другие профилактические меры.

Не будет лишней и материальная поддержка медицинских учреждений, для чего в главном управлении здравоохранения облисполкома открыт благотворительный счет. Поступления пойдут в первую очередь на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников в лечебных учреждениях области. По мере развития ситуации будут определяться наиболее важные направления, на которые необходимо расходовать денежные средства.

Денежные средства можно перечислять в ГУ «Гродненский областной центр для обеспечения деятельности учреждений сферы здравоохранения», УНП 591033998

Благотворительные счета в Гродненском областном управлении №400 ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х

В белорусских рублях ВУ37 АКВВ 3642 0000 0807 7000 0000

В евро ВУ22 АКВВ 3642 0000 0807 8000 0000

В долларах США ВУ07 АКВВ 3642 0000 0807 9000 0000