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В Республике Корея поддержали инициативу : использовать электронные браслеты на карантине

09.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Республики Корея в подавляющем большинстве поддерживают идею использования электронных браслетов для контроля за соблюдением режима карантина и самоизоляции

Сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим агентством Realmeter.

Поддержали эту меру 77,8% респондентов, сославшись на необходимость предотвращения новых вспышек заражения коронавирусом в стране. Против выступили 16,5% опрошенных. По их мнению, это является нарушением прав человека.


фото носит иллюстрационный характер

7 апреля участники заседания кабинета министров рассматривали идею применения электронных браслетов для контроля за передвижениями граждан, находящихся на карантине. Было принято решение вернуться к этой теме после ее общественного обсуждения, пишет belta.by


Пока контроль за соблюдением режима самоизоляции проводится с помощью мобильного приложения, но нарушители оставляют свои смартфоны дома или отключают функцию GPS. На домашнем карантине находятся около 46,5 тыс. человек, в том числе 36 тыс. прибывших из-за рубежа. Правоохранительные органы страны выявили 75 случаев нарушения карантина. Шесть дел были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Двухнедельный режим самоизоляции действует для всех граждан, прибывших из-за рубежа, лиц, контактировавших с больными, а также для заразившихся коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме. Нарушители режима и те, кто сообщил карантинным органам ложные сведения о своем самочувствии, могут быть лишены свободы на срок до одного года или получить штраф до 10 млн вон ($8,2 тыс.).

Опрос был проведен 8 апреля среди 500 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 4,4%.
 
 
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Граждане Республики Корея в подавляющем большинстве поддерживают идею использования электронных браслетов для контроля за соблюдением режима карантина и...
 
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