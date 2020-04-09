|
Игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом в Англии
09.04.2020 09:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущие футболисты клубов
О начале работы фонда #PlayersTogether написали несколько игроков, включая нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра и хавбека «Ливерпуля»
«Это критическое время для нашей страны и для Национальной службы здравоохранения, и мы полны решимости оказать любую возможную помощь.
Эта инициатива поможет Национальной службе здравоохранения быстро выделить средства на передовую борьбы с коронавирусом. Это позволит улучшить благосостояние как медиков, так и пациентов, пострадавших от COVID-19.
Суть #PlayersTogether – в том, что мы, игроки, сотрудничаем, чтобы создать инициативу, отдельную от любых переговоров клубов и лиг», – говорится в заявлении, опубликованном футболистами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущие футболисты клубов АПЛ объявили о создании фонда для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)