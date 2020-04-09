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Игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом в Англии

09.04.2020 09:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущие футболисты клубов АПЛ объявили о создании фонда для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.

О начале работы фонда #PlayersTogether написали несколько игроков, включая нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра и хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, которому принадлежала данная инициатива.

«Это критическое время для нашей страны и для Национальной службы здравоохранения, и мы полны решимости оказать любую возможную помощь.

Эта инициатива поможет Национальной службе здравоохранения быстро выделить средства на передовую борьбы с коронавирусом. Это позволит улучшить благосостояние как медиков, так и пациентов, пострадавших от COVID-19. 

Суть #PlayersTogether – в том, что мы, игроки, сотрудничаем, чтобы создать инициативу, отдельную от любых переговоров клубов и лиг», – говорится в заявлении, опубликованном футболистами.

Календарь возвращения спорта: АПЛ в июне (возможно), Бундеслига – уже в мае, теннис не раньше июля

 
 
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Ведущие футболисты клубов АПЛ объявили о создании фонда для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.
 
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