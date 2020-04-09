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Власти озвучили новые данные по заболевшим на Гомельщине
09.04.2020 11:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области с начала вспышки зафиксировано 36 случаев коронавируса, сообщает
На данный момент 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Гомеле был выявлен 10 марта. Коронавирус
Всего же в Беларуси 1486 случаев COVID-19, 139 человек выздоровели, 16 умерли. Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки.
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Первый случай заболевания коронавирусом в Гомеле зафиксировали 10 марта.
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