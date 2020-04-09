Власти озвучили новые данные по заболевшим на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области с начала вспышки зафиксировано 36 случаев коронавируса, сообщает портал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.



Фото: Елена Бычкова

На данный момент 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Гомеле был выявлен 10 марта. Коронавирус нашли у 20-летнего спортсмена-акробата, прилетевшего с этапа Кубка мира в Португалии. 27 марта его выписали из больницы.

Всего же в Беларуси 1486 случаев COVID-19, 139 человек выздоровели, 16 умерли. Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки.