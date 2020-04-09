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«Есть два варианта прекращения эпидемии». Министр здравоохранения ответил на вопросы депутатов

09.04.2020 11:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент в первом чтении рассмотрел проект изменений в закон «О здравоохранении». Документ представлял министр здравоохранения Владимир Караник. После он ответил на вопросы депутатов о пандемии коронавируса.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В Китае ситуация стабилизирована, на плато вышла Италия, но в большинстве стран идет еще устойчивый рост заболеваемости, — рассказал министр здравоохранения.

По его словам, по Минску и Витебску контактам первого уровня уже готовы разрешить изолироваться на дому, чтобы снизить риск перекрестного заражения. При этом около 15% отправленных на самоизоляцию не соблюдают требования. Часть тех, кому разрешили самоизолироваться, не смогли найти даже в течение суток.

Сегодня 7000 больничных коек выделено под больных коронавирусом — менее 10% от общего фонда — и используется менее половины в среднем. Но по отдельным регионам уже используется 50−60% — там, по словам Караника, будут искать дополнительные места.

Если раньше в Беларуси выпускали 700 комбинезонов биологической защиты в сутки, то сейчас -  20-25 тыс комбинезонов. Важный вопрос – респираторы для медработников. Сейчас есть запас - 170 тысяч, но расходуется 5-6 тыс в сутки.

- Работаем над пополнением. Но средств защиты не хватает в большинстве стран, - говорит министр. - Вместе с МИД и бизнес-сообществом организовали поставку - около 100 тыс респираторов прибудет в течение 3-4 дней.

В стране есть и планы по собственному производству, но существуют проблемы с фильтрующим материалом мельтблаун.

По словам Владимира Караника, случаи заражения профильных медработников (например, в инфекционной больнице) единичные. Но среди непрофильных случаев немало – сейчас ведомство работает и над информированием, и над улучшением оснащения.

Вирус в страну сейчас в основном привозят белорусы.

— У нас один-два случая было для вчерашнего дня, когда источником был иностранный гражданин. Большинство случаев привозят граждане Беларуси. Из Нью-Дели вчера был завоз, из Лондона — но это возвращаются белорусы, — рассказал министр.

Владимир Караник объяснил: варианта прекращения эпидемии два — или вирус потеряет вирулентность, или создастся коллективный иммунитет. Задача сегодня — не допустить перегрузку системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить помощь.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Парламент в первом чтении рассмотрел проект изменений в закон «О здравоохранении». Документ представлял министр здравоохранения Владимир Караник. После он...
 
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