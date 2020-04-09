ВОЗ перестала хвалить Беларусь: теперь говорит, что нужно объявлять карантин

Источник материала: KYKY

Владелец и директор клиники бостонской социальной защиты Right at Home (Америка) Владимир Зархин, также имеющий степень магистра наук Бостонского университета, обратился к Александру Лукашенко. Его призыв опубликовала «Свобода». Вот о чем он сказал – кратко.

«В настоящее время на войне – и я считаю, что мы на войне, – эффективные диктаторы с большей вероятностью могут остановить такую эпидемию, – говорит Зархин. – Но, к сожалению, в мире среди авторитарных лидеров я не вижу эффективных. В условиях пандемии все авторитарные лидеры, в принципе, делают то же самое, что и демократические, – сначала они отрицают происходящее, а затем пытаются залатать дыры».

Директор клиники отметил: любой, кто считает, что COVID-19 угрожает только пожилым людям и тем, у кого проблемы со здоровьем, и не касается молодых, сильно заблуждается. Главная опасность пандемии – разрушение системы здравоохранения, считает Захрин. Это наглядно видно на примере Штатов: там не хватает масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты. В частности, волна инфекции захлестнула обычные бостонские больницы. Пик смертности ожидается уже на этой неделе.

«У Александра Лукашенко сейчас огромный административный ресурс, и от того, как он с ним управится, зависит судьба народа Беларуси, – продолжает эксперт. – Конечно, мы можем говорить о тракторах, водке, хоккее и о том, что мы не видим вирусов на льду, но на самом деле это просто отрицание трагической ситуации, как это произошло в других странах. В настоящее время, когда все страны падают одна за другой, как домино, имеет смысл немедленно ввести карантин, особенно для тех, кто наиболее уязвим к этой пандемии».

С похожим по смыслу заявлением сегодня, 9 апреля, в парламенте выступил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. Если раньше он хвалил властей страны и утверждал, что принимаемые в республике действия по борьбе с COVID-19 – достаточны, то сейчас Бердыклычев настаивает уже на более жестких мерах социального дистанцирования в связи с пандемией – вплоть до карантина. Об этом сообщает TUT.by.

По словам Бердыклычева, жесткие меры – такие как перевод на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, объявление карантина – нужно успеть внедрить до пика эпидемии в Беларуси. Этот период ожидается на конец апреля – май. Также представитель ВОЗ обратил внимание на то, что подача информации по обстановке с вирусом в Беларуси стала серьезнее, но ее все равно следует улучшать.

Тем временем Александр Лукашенко проводит встречу с главой МЧС Владимиром Ващенко. Основная тема – пожары в Беларуси, внимание от которой, по версии президента, отвлекает коронавирусная инфекция. Ее Лукашенко назвал гриппом, для которого придумали новое определение:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.