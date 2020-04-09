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«Надо зарегистрироваться в Moodle». Как будут учиться дети, которые после каникул не пойдут в школу

09.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родители, чьи дети ходят в школы Минска, стали сообщать, что их просят зарегистрировать детей в системе Moodle (do.minsk.edu.by). Как с новой четверти будут учиться ученики, которые решат не ходить в школу, мамы и папы пока не знают. TUT.BY спросил об этом у специалистов.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

8 апреля в Минске утвердили план по борьбе с коронавирусом, в котором говорится, что родители школьников имеют право сами решать, отправлять ребенка в школу или нет. Каникулы. напомним, заканчиваются 12 апреля.

Ребенок Марины учиться в первом классе одной из минских школ. Вчера вечером, рассказывает мама, в чате классная попросила родителей зарегистрировать детей в системе Moodle (do.minsk.edu.by). Как поняли родители, через эту платформу с понедельника начнут учиться те дети, которые не будут ходить на занятия.

— Как именно все это будет организовано, будет ли это дистанционное образование, учитель пока не знает, обещала объяснить позже, — говорит мама. — Тем, у кого нет дома компьютера с интернетом, просила тоже ей написать.

Зарегистрироваться в системе классная просила до вечера 9 апреля.

— Но мы и вчера пробовали, и сегодня, ничего не выходит, — говорит собеседница. — Насколько я знаю, детей в других первых классах и средней школе, тоже просили зарегистрироваться в этой программе. Возможно, пользователей так много, что сайт не выдерживает.

В управлении по образованию Фрунзенского района Минска объясняют: в белорусских школах нет дистанционного обучения. Это не прописано в Кодексе об образовании. С понедельника для тех детей, которые не будут ходить на занятия, обучение организуют с помощью информационно-коммуникационных технологий. В частности, с использованием системы Moodle или других платформ.

— Каждый учитель зарегистрируется на информационной площадке. Moodle или другой, — рассказывает Ирина Чернявская, начальник управления по образованию Фрунзенского района Минска. — И в рамках рабочего времени на этой платформе педагог должен будет обеспечить содержание своего учебного предмета.

Как это будет работать? Сначала учитель проводит уроки у тех детей, которые все-таки продолжат ходить в школу. Затем педагог садится за компьютер и выстраивает работу учеников, которые остались дома. Как именно это будет происходить, каждый решает сам. Возможно, это будут уроки онлайн, возможно, педагог будет выкладывать материал урока — конспекты, видео, презентации, и задания, а дети будут работать с ними самостоятельно.

Чтобы учиться из дома, мальчикам и девочкам понадобятся компьютер и интернет. Им нужно будет зарегистрировать на предложенной учителем платформе. Для тех, у кого компьютеров нет, подыщут другие способы коммуникации, например, телефон.

По словам Ирины Чернявской, учителя их района к такой ситуации готовы. Задания для платформ они смогут готовить в компьютерных классах или дома. Нужные знания, говорит специалист, у них для этого есть.

— В наших школах есть индивидуальное обучение, поэтому некоторым педагогам и раньше приходилось работать с детьми на расстоянии, — объясняет Ирина Чернявская. — Просто никто с этим не работал в таких объемах.

Как будут проверять знания тех, кто учиться из дома, каким образом этих учеников будут аттестовывать, во Фрунзенском районе пока обсуждается.

— Сегодня мы рассмотрим предложения от директоров школ нашего района и решим, — говорит собеседница. — Сейчас важно, чтобы образовательный процесс не остановится, а дети продолжили учиться.

По данным TUT.BY такое нововведение затронет не только школы Минска, но и всей страны. Но в Министерстве образования мы смогли получить только такой комментарий:

— Со следующей недели учебные заведения будут работать в штатном режиме. Во всех учреждениях образования есть возможность работать удаленно, применяя различные платформы. Вместе с тем наш Национальный институт образования, Главный информационно-аналитический центр Минобразования и Академия последипломного образования приступили к разработке единой платформы для дистанционного обучения.

К сожалению, больше никаких разъяснений ведомство нам не предоставило.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители, чьи дети ходят в школы Минска, стали сообщать, что их просят зарегистрировать детей в системе Moodle (do.minsk.edu.by). Как с новой четверти будут учиться ученики,...
 
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