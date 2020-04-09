В Беларуси проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения, в Беларуси по состоянию на 9 апреля проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, то есть, за сутки в стране проводится порядка 3 тысяч тестов.

– По мнению специалистов Федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней Роберта Коха, увеличение числа положительных результатов теста пропорционально увеличению количества проводимых тестов, – отметили в пресс-службе Минздрава.

Увеличилось до 14 и количество лабораторий, задействованных в проведении тестирования.

– По состоянию на 9 апреля на стационарном лечении находится 1 331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппаратом искусственной вентиляции легких. Таким пациентам были проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», – добавили в Минздраве.

После прохождения лечения выздоровели 139 человек.

За весь период проведения тест-исследований на коронавирусную инфекцию зафиксировано 16 смертей. В основном, это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, – подытожили в пресс-службе Минздрава.