Главврачи госмедучреждений будут назначаться и увольняться министром здравоохранения

Источник материала: Полесская правда



Главврачи государственных медицинских учреждений теперь будут назначаться и увольняться министром здравоохранения. Такая норма предусмотрена законопроектом «Об изменении Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Основная цель — укрепление здоровья населения и повышение эффективности работы системы здравоохранения в целом. Будут сформированы медико-реабилитационные экспертные комиссии, при которых будут созданы отделы оценки качества оказания медицинской помощи. Для того чтобы сохранить беспристрастность работы этих комиссий, главные врачи будут назначаться и увольняться министром здравоохранения по согласованию с местными распорядительными и исполнительными органами власти», — рассказала Валентина Курсевич.