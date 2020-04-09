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Когда в Беларуси прогнозируют пик пандемии COVID-19?

09.04.2020 14:46 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси придется на конец апреля – начало мая. Главное сейчас – пытаться изолировать всех людей с COVID-19 и не допустить роста заболеваемости.

Об этом заявил 9 апреля глава белорусского Минздрава Владимир Караник в Палате представителей.

«У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля - начале мая», - сказал министр.

Караник напомнил, что COVID-19 - новыйдо конца не изученный вирус. Поэтому сложно сказать, сколько человек и какие к нему восприимчивы. Важно не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь.

По состоянию на утро 9 апреля в стране зарегистрировано 1486 случаев коронавируса, умерло 16 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 420. В Минздраве объясняют такой небывалый рост количества зараженных увеличением числа проведенных за это время тестов.

в стране введены строгие требования к самоизоляции. 7 апреля минские власти приняли план, согласно которому всем субъектам хозяйствования вынесена рекомендация о принятии мер по профилактике снижения распространения ОРВИ и коронавируса.
 
Предприятиям и организациям запрещено отправлять работников в командировки, совещания должны проводиться по видеосвязи. Отменяется проведение же выставок, презентаций, ярмарок и др. массовых мероприятий.

По словам Караника, в стране могут быть приняты более жесткие меры по изоляции людей в случае, если появятся признаки перегрузки системы здравоохранения. Пока этого нет, считает министр. 

 
 
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Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси придется на конец апреля – начало мая. Главное сейчас – пытаться изолировать всех людей с COVID-19 и не допустить роста...
 
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