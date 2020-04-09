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Брестская область назвала число заражённых коронавирусом: их в разы больше, чем сказал Минздрав

09.04.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 апреля, Минздрав опубликовал новую статистику по эпидемии коронавируса в Беларуси. На основе отчетов ведомства формируется сводка и на сайте госагентства «БелТА»: там видно, что пациентов с подтвержденным COVID-19 в Брестской области – 17 человек. Но все не так просто. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, беседуя с sb.by, озвучил совсем другие цифры.

Вот то, что нам показывают «БелТА» и Минздрав:

А вот то, что говорит Лис:

Любопытно, что такие расхождения в данных по Брестской области случаются уже не в первый раз. Вчера СМИ заметили, что Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья писал: в Брестской области – 28 эпизодов коронавируса. Минздрав же утверждал, что только три.

 
 
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Сегодня, 9 апреля, Минздрав опубликовал новую статистику по эпидемии коронавируса в Беларуси. На основе отчетов ведомства формируется сводка и на сайте...
 
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