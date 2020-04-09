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Брестская область назвала число заражённых коронавирусом: их в разы больше, чем сказал Минздрав
09.04.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 9 апреля, Минздрав
Вот то, что нам
А вот то, что говорит Лис:
Любопытно, что такие расхождения в данных по Брестской области случаются уже не в первый раз. Вчера СМИ
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Сегодня, 9 апреля, Минздрав опубликовал новую статистику по эпидемии коронавируса в Беларуси. На основе отчетов ведомства формируется сводка и на сайте...
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