Брестская область назвала число заражённых коронавирусом: их в разы больше, чем сказал Минздрав

Источник материала: KYKY

Сегодня, 9 апреля, Минздрав опубликовал новую статистику по эпидемии коронавируса в Беларуси. На основе отчетов ведомства формируется сводка и на сайте госагентства «БелТА»: там видно , что пациентов с подтвержденным COVID-19 в Брестской области – 17 человек. Но все не так просто. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, беседуя с sb.by, озвучил совсем другие цифры.

Вот то, что нам показывают «БелТА» и Минздрав:

А вот то, что говорит Лис:

Любопытно, что такие расхождения в данных по Брестской области случаются уже не в первый раз. Вчера СМИ заметили , что Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья писал : в Брестской области – 28 эпизодов коронавируса. Минздрав же утверждал, что только три.