"Что делать, если власть все скрывает" Жители провинции живут в страхе и требуют честной информации и карантина

Ситуация в белорусской провинции пугающая. На примере репортажей из Докшицей и Шумилино не сложно представить, что сейчас происходит в небольших городах по всей стране. А происходит ужасное - люди беспомощны и бесправны, им страшно, и от того, что они слышат по телевизору, и от отсутствия какой-либо внятной информации по ситуации контретно в их городе, и от того, что от них самих ничего не зависит.





"Они не могут попросить помощи открыто"





Свабода Официально известно только об одном больном коронавирусом жителе райцентра Шумилино в Витебской области. Неофициально сообщают, что коронавирусом здесь заразились даже медики районной больницы. Репортаж радио





Промзона

Минск, утро. Промзона у тракторного завода. Пыль, шум поездов. Волонтеры Дмитрий и Вадим грузят в свою легковушку большие картонки с медицинскими респираторами и комбинезонами. Дмитрий радуется: репираторов удалось «ухватить» втрое больше, чем рассчитывал.





"Мы все это здесь приобрели, у поставщиков — рассказывает Дмитрий. - Им большое спасибо, потому что продают почти по себестоимости. Найти трудно только, буквально перехватываем товар. Сегодня маски, респираторы - это очень востребовано. У нас здесь 300 комбинезонов, 1280 репираторов одного класса охраны и еще 1000 другого. Еще 50 пар медицинских очков будет. Это все за деньги, которые собираем в интернете. Еще есть фирмы, доноры, которые дают деньги. Но очень сложно найти такой товар сейчас. Мы договаривались на 280 репираторов. Каким-то чудом удалось добыть 1280. С нас даже денег пока не взяли, потом будем перечислять».





Груз из медицинских комбинезонов, респираторов и очков, который Дмитрий везет в Шумилино, в общей сложности стоил около 2500 рублей. Небольшой райцентр в Витебской области выбрали, так как несколько дней назад в телеграмм-каналах появился скриншот сообщения с подписью заместителя главного врача Шумилинской районной больницы.





В нем врач просит помощи, потому что при отсутствии защитных средств коронавирусом начали заражаться сами врачи. Уже через день главный врач Шумилина опроверг эту информацию. Волонтеры, однако, настаивают - помощь в Шумилино все же нужна.





#1#





"Вчера туда уже доставили часть оборудования, пластиковые экраны на лицо для врачей, — говорит Дмитрий. - Мы связались с ними. Помощь действительно нужна. Только откровенно они об этом не могут рассказать. Официально у нас все под контролем в больницах».





Шумилино

От Витебска до Шумилино около 40 километров. Из Минска ехать три часа. Это поселок городского типа - один из немногих белорусских райцентров, который даже не имеет статуса города. Райисполком, прокуратура, две школы, костел, церковь и больница на окраине. Не новая, но достаточно большая. Три этажа, два заезда.





"Масок нет и не будет уже, как минимум до понедельника не будет, — говорит разговорчивая аптекарша из аптеки у вокзала. - Позавчера привезли, люди все разобрали сразу. Привезут ли еще в следующий понедельник, я не знаю. Антисептик берите. Но есть только спиртовой"





Нет медицинских масок и в следующей аптеке. Куда они все делись, легко понять. Их количество на лицах шумилинцев значительно превышает столичные показатели. С закрытым лицом едва ли не каждый второй встреченный на улице Шумилина человек. А также продавщицы в магазинах, водители автобусов на автовокзале, сотрудницы кафе.





"Работаем только до 16-и, - говорит нам одна из них. - Но я вам сделаю кофе. Почему до 16? Людей потому что нет. Все коронавирус виноват, никто не ходит сейчас в кафе"





Судя по объявлениям на дверях магазинов, ходить люди в Шумилино перестали не только в кафе. Часть торговых точек закрылась, некоторые открыты "с 10 до 13". На дверях государственных учреждений предупреждение, что посетителям без медицинских масок там совсем не обрадуются.





В одном из дворов рядом со школой маски сушатся на веревке для постиранного белья. Совсем как политетиленовые пакеты в 90-х.





"Страшно, ребята, страшно стало, — делится впечатлениями от новой жизни в Шумилино местный житель, который решил попросить у нас 10 копеек. - Мне нужно в поликлинику идти, на плановый осмотр. А я боюсь. Моя жена была в понедельник в больнице. Сказала, что там все переполнено этими, с коронавирусом. Правда ли, что врачи тоже болеют, я не знаю. Не слышал"





Райисполком

Здание местной власти в Шумилино едва ли не самое респектабельное. Большая площадь, государственный флаг, доска почета с портретами.





"Извините, обработайте руки, пожалуйста, - останавливает мою попытку прорваться к Шумилинским чиновникам милиционер в фойе. - Теперь можете идти. 118-й кабинет. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи".





Его руководитель Валентина Новицкая выслушивает вопросы о коронавирусе в районе, нехватке защитных средств и возможные случаи заболевания врачей и говорит, что ничего об этом не знает.





"Я только то знаю, что мне говорят, - говорит она. - Что на сайт скажут вывесить, то я и знаю. У нас создан оперативный штаб в районе. Там лучше осведомлены в этом всем. Кто туда входит? Точно не скажу. Заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Ирина Шалахова точно, из больницы люди тоже. Я точно и не знаю"





Чиновница охотно рассказывает о том, что в районе мобилизовали все силы на пошив масок. Шьют их и в местном Доме ремесел, и в других местах. Есть ли маски в продаже в аптеках, руководитель идеологического отдела также сказать не может. Но уверяет, что антисептиков и масок в Шумилинском районе хватает.





По крайней мере, сотрудники райисполкома их носят на работе почти поголовно. Рассказывает также, что некоторых подчиненных после начала роста заболеваний коронавирусом в области отпустила в отпуск "по собственному желанию". Но таких немного, "примерно пять человек". На прощание добавляет, что все массовые мероприятия в Шумилино отменены еще в марте.









Школа

Каникулы в Шумилинской средней школе №1 имени героя Советского Союза П. А. Акуционка, как и во всей Беларуси, продлили до 13 апреля. Детей в классах нет, ходят в школу только учителя и технические сотрудники. Заняты они вовсе не подготовкой к занятиям.





"Вы заходите, заходите, маски только наденьте, есть? - спрашивает директор школы Наталья Мясоедова. - Мы здесь все в масках сейчас, в помещениях. Работаем, шьем комбинезоны для медиков из больницы. Вчера начали шить, они сами к нам обратились. Пока комбинезоны шьем. Если уроки начнутся, то маски сможем шить».





Директор водит нас из класса в класс. На составленных партах разложена белая специальная ткань. На нее учительницы кладут, прижимая учебниками, бумажные лекала будущих комбинезонов. Их сделали сами по образцу комбинезона, привезенного медиками из больницы. Сшивают все на машинках в другом классе. Работают около 15 учительниц. За первый день сшили десяток костюмов, за второй уже более 50.





"Еще никто не отказался шить, мы же все понимаем, — говорит директор. - Работать вчера начали. Сначала меньше было людей, но сегодня уже другие присоединились».





Материал для первых комбинезонов привезли спонсоры. Когда он закончился, учительницы скинулись и купили еще. Потратили около 1000 рублей.





Помощь

Респираторы, комбинезоны и очки из Минска в Шумилино волонтеры привезли ближе к вечеру. Журналистов попросили не присутствовать, потому что "все запуганы, под подписями, и лучше не навредить". Врачи принимали помощь на парковке у больницы. Сильно за нее благодарили.





По информации Свабоды, заместителя главврача Шумилинской районной больницы, которая написала в телеграмм-канале о нехватке защитных средств, уже вызвали на беседу в прокуратуру.





Положительные результаты анализа на коронавирус, по неофициальной информации, у трех врачнй районной больницы, двое из них работали на "скорой".





Заместитель председателя Шумилинского райисполкома по социальным вопросам Ирина Шалахова, входящая в районный штаб борьбы с распространением инфекции, встретиться с журналистами не смогла ввиду отсутствия времени.







