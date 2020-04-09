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Всемирный банк ожидает падения ВВП на 4% из-за распространения коронавируса
09.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
В 2021 году, по прогнозу
Всемирного банка, возможен возврат к
росту
В 2022 году рост
Ранее ВС предполагал,
что рост ВВП может в 2020 и 2021 годах может
составить 0,9% и 0,5% соответственно
(прогноз, как
Прогноз ВБ содержится в опубликованном 9 апреля докладе о влиянии коронавируса на экономику стран Европы и Центральной Азии.
Ожидается, что в 2020 году экономика Беларуси сократится на 4%, так как «глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом, снизит спрос на белорусский экспорт сырьевых товаров и товаров, которые поставляются в страны ЕС, России и на другие рынки», сказано в докладе Всемирного банка.
По оценке специалистов Всемирного банка, даже если поставки нефти из России в Беларусь полностью возобновятся, снижение цен на нефть сократит доходы от внешней торговли и снизятся поступления в бюджет от внешнеэкономической деятельности.
Всемирный банк полагает, что в этом году ВВП России уменьшится на 1%, Украины – на 3,5%.
Источник: Myfin.by
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Всемирный банк прогнозирует в связи с пандемией COVID-19 сокращение белорусской экономики в 2020 году на 4%. По оценке Всемирного банка, инфляция в Беларуси может...
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