Всемирный банк ожидает падения ВВП на 4% из-за распространения коронавируса

Источник материала: Myfin

фото: worldbank.org

В 2021 году, по прогнозу Всемирного банка, возможен возврат к росту экономики , но он может составить всего 1%. Инфляция может замедлится до 7%.

В 2022 году рост ВВП в Беларуси может быть на уровне 1,2%. Инфляцию Всемирный банк ожидает на уровне 6,3%.

Ранее ВС предполагал, что рост ВВП может в 2020 и 2021 годах может составить 0,9% и 0,5% соответственно (прогноз, как сообщал Myfin.by, был сделан с допущением, что Беларусь в 2020-2021 годах не получит от России компенсацию потерь из-за налогового маневра).

Прогноз ВБ содержится в опубликованном 9 апреля докладе о влиянии коронавируса на экономику стран Европы и Центральной Азии.

Ожидается, что в 2020 году экономика Беларуси сократится на 4%, так как «глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом, снизит спрос на белорусский экспорт сырьевых товаров и товаров, которые поставляются в страны ЕС, России и на другие рынки», сказано в докладе Всемирного банка.

По оценке специалистов Всемирного банка, даже если поставки нефти из России в Беларусь полностью возобновятся, снижение цен на нефть сократит доходы от внешней торговли и снизятся поступления в бюджет от внешнеэкономической деятельности.

Всемирный банк полагает, что в этом году ВВП России уменьшится на 1%, Украины – на 3,5%.