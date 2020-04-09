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Динамовцы Бреста заполнили трибуны виртуальными болельщиками

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Помочь своим фанатам решил футбольный клуб «Динамо-Брест». Хоть матчи и идут, болельщики на них приехать не могут. Специально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, запустили необычную акцию, передает из дома спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Болельщики всего мира получили возможность посетить трибуны футбольного стадиона в Бресте, не выходя из дома и не нарушая правил самоизоляции.

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Чтобы попасть в сектор, нужно всего лишь купить билет за символическую сумму и прислать свою фотографию. Организаторы акции распечатывают фото и размещают на манекенах. В итоге любители футбола могут увидеть себя в секторе во время трансляции матча. В дополнение болельщики получают официальную программку и 10-процентную скидку в интернет-магазине клуба. Кстати, все деньги, вырученные от продажи билетов, идут на борьбу с коронавирусом.

В непростой период пандемии чемпионат Беларуси – единственный в Европе футбольный турнир, который не был отменен. Благодаря такой ситуации права на трансляции матчей уже закупили 12 иностранных телеканалов. Сейчас возможность следить за белорусским чемпионатом получили поклонники футбола со всех континентов. Букмекерские конторы потирают руки. Деньги на ставки льются рекой.

А в далекой Австралии компания энтузиастов даже организовала фан-клуб белорусской футбольной команды из города Слуцка. Сейчас в нем состоят более тысячи болельщиков со всего мира. А один из американских фанатов даже написал гимн клуба.

Добавлю, что австралийские болельщики Слуцка уже выпустили клубную атрибутику. И за футболками по 20 долларов уже нужно записываться в очередь.



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Теги: Брест
 
 
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В период пандемии чемпионат Беларуси – единственный в Европе футбольный турнир, который не был отменен.
 
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