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Стас Михайлов раскрыл свой результат теста на коронавирус

09.04.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стас Михайлов раскрыл свой результат теста на коронавирус

Популярный российский исполнитель Стас Михайлов сообщил, что переболел двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам певца, он сделал несколько тестов на коронавирус.

«У меня четыре теста отрицательные на COVID-19. Но, тем не менее, двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие... ».

Он также добавил, что сначала ощутил признаки бронхита, когда же ему не помогли лекарства, обратился к врачам. Ему провели компьютерную томографию легких, благодаря чему и выяснилось, что у него двустороння пневмония. Артиста срочно госпитализировали.

В настоящее время Михайлов находится дома и соблюдает режим самоизоляции.

Он также поблагодарил врачей за помощь и призвал своих подписчиков беречь себя.

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Популярный российский исполнитель Стас Михайлов сообщил, что переболел двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По словам певца, он...
 
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Полымя
Единство
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