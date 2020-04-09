|
Стас Михайлов раскрыл свой результат теста на коронавирус
09.04.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Популярный российский исполнитель Стас Михайлов сообщил, что переболел двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам певца, он сделал несколько тестов на коронавирус.
«У меня четыре теста отрицательные на COVID-19. Но, тем не менее, двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие... ».
Он также добавил, что сначала ощутил признаки бронхита, когда же ему не помогли лекарства, обратился к врачам. Ему провели компьютерную томографию легких, благодаря чему и выяснилось, что у него двустороння пневмония. Артиста срочно госпитализировали.
В настоящее время Михайлов находится дома и соблюдает режим самоизоляции.
Он также поблагодарил врачей за помощь и призвал своих подписчиков беречь себя.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный российский исполнитель Стас Михайлов сообщил, что переболел двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По словам певца, он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)