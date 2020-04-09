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ЕС пытается принять пакет мер для выхода из кризиса. Почему страны не могут договориться?
09.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министры финансов стран еврозоны вновь пытаются принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, достичь согласия будет непросто, поскольку велики разногласия между югом и севером ЕС.
Камнем преткновения на прошедших переговорах стал выпуск евробондов, которые должны сформировать антикризисный фонд. В пользу этого механизма выступили наиболее пострадавшие от коронавируса страны. А по мнению противников такого решения, выпуск бондов чреват законодательной неразберихой и новыми перекосами внутри еврозоны.
Напомним, программа (на сумму более чем в 500 миллиардов евро) должна объединить меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики ЕС, предложенные ранее институтами Евросоюза.
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Новости Беларуси. Министры финансов стран еврозоны вновь пытаются принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса после пандемии, сообщили в программе...
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