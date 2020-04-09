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Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

10.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить из вида самое главное – экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы. Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболели гриппом – как многие смеются уже сегодня на Западе – а название ему новое придумали, новый коронавирус и так далее. Не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмониям, я уже об этом говорил. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме.

Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет – оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит – а экономика будет всегда, потому что это жизнь людей. Ну и вот за этими рассуждениями правильными, неправильными, мы забываем, что есть и другие проблемы.

Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить...
 
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