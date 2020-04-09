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Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие
10.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить из вида самое главное – экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет – оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит – а экономика будет всегда, потому что это жизнь людей. Ну и вот за этими рассуждениями правильными, неправильными, мы забываем, что есть и другие проблемы.
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Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие
Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить...
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