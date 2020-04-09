МВФ: грядет глобальный мировой кризис

Самая тяжелая рецессия со времен Великой депрессии ожидает мировую экономику из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева 8 апреля на ежегодной встрече управляющих организации, которая в этом году проходит в виртуальном режиме.

По ее словам, самому высокому риску подвергнутся развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода – в Африке, Азии и Латинской Америке.

Если пандемия пойдет на спад во второй половине года, в 2021 году мировую экономику ожидает лишь частичное восстановление.

Георгиева отметила, что МВФ рассматривает возможность использования дополнительных кредитных линий в пользу 90 стран, которым понадобится помощь. По ее словам, правительства уже приняли меры бюджетного стимулирования в размере $8 трлн, но, вероятно, потребуется больше.

«Всего три месяца назад мы ожидали роста доходов на душу населения в более чем 160 наших странах-членах в 2020 году. Сегодня эта цифра перевернулась с ног на голову: сейчас мы прогнозируем, что в этом году более 170 стран столкнутся с падением доходов населения», - сказала глава МВФ.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg. Такой прогноз представлен в исследовании финансового холдинга JPMorgan Chase.Потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19 могут в ближайшие два года могут составить 5,5 трлн долларов.

Эксперты полагают, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Но есть и хорошая новость: аналитики считают, что падение будет недолгим.