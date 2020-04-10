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«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

10.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлый год – почти на 40 меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Эту тему 9 апреля обсуждали во Дворце Независисмости. Президент принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

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Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, но они есть. С начала 2020 года в стране «полыхало» уже 2460 раз. И большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников из-за весеннего пала травы. Почти в 40 районах введены запреты на посещение лесов. Глава государства поинтересовался, как спасатели справляются с ситуацией и что предпринимают для профилактики поджогов сухой травы.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Юлия Бешанова продолжит.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Если бы не пожарные, то от этой небольшой деревни в Гомельской области осталось бы пепелище. Огонь удалось победить, и жители отделались, что называется, легким испугом – сгорело четыре сарая и выгорело несколько огородов.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Николай Миронович, житель деревни Ветчинская Рудня:
Бачу, аттуда ідзе сюды, і да самай хаты. І чую: трашчыць, шыфер ляціць, і туды прама пашло. Сарай гэты стаяў, вялізны такі. І гэты сарай згарэў.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Вот так белорусы сжигают траву, а заодно дома, поля и леса. Такая опасная традиция. Выжигание сухой травы – легкий способ очистить участок. Вот только палы нередко выходят из-под контроля. В итоге страдают целые деревни. Когда горит сухая трава, огненный фронт распространяется на километры со скоростью бегущего человека.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы же умные, всегда начинаем жечь траву по весне. Все: и биологи, и другие говорят, что это вредно для самой почвы, для состава этой почвы, для тех, кто живет в этой почве. Но, тем не менее, жгут.

Александр Лукашенко: «Пожары – наша действительность»

И сколько раз говорили: спички – не игрушка. Сегодняшний пожар в Гомеле – тому еще одно подтверждение.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Владислав Шейн, очевидец:
Приехали на рыбалку – увидели дым, позвонили в пожарную службу. Приехали, начали бороться с огнем, задымлением. Ну вот, мы наблюдаем: целый день они сегодня тушат, тушат. Конечно, эти все последствия из-за человека – бросание окурка, спичек каких-то, углей. Все по вине человека происходит.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Горела сухая растительность и кустарники. Площадь – 4 гектара. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Работали две единицы техники, 9 человек и трактор. Причина пока не установлена, но по всем признакам – неосторожное обращение с огнем.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Вокруг Гомеля в последнее время, буквально за прошедшую неделю, происходит выжигание сухой растительности. Чаще всего это умышленное выжигание. Конечно же, работниками МЧС и милиции предпринимаются все меры по недопущению разжигания или выжигания сухой растительности. И, конечно же, привлечение к административной ответственности данных лиц.

Чтобы достучаться до несознательных граждан, работники МЧС проводят ежедневные рейды, в ходе которых напоминают правила безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Не на руку спасателям и засушливая весна. Земля не пропиталась влагой, а значит, огонь занимается буквально от малейшей искры. За прошлые 12 месяцев в Беларуси зафиксировано 2688 пожаров в экосистемах. А с начала 2020 года уже полыхало 2460 раз. И абсолютное большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников. А еще горят леса и торфяники.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Александр Лукашенко:
Что происходит в плане пожароопасности в нашей стране? Я посмотрел схему, мне сегодня доложили: у нас средняя горимость, как у вас принято говорить, до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине – там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная. Что в данном случае происходит? С пожароопасными направлениями как справляемся?

Как с гибелью людей на пожарах? К сожалению, мы еще наблюдаем это, и значительно, в разы больше чем от коронавируса – за первый квартал я вот приводил эти данные. Что вообще в стране происходит с этой точки зрения?

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

И все же гибнуть на пожарах стали меньше. В 2018-м – 530 трагедией. За прошлые 12 месяцев – на 39 меньше. Работает грамотная профилактика. МЧС по всей стране открывает образовательные центры безопасности. Сегодня их семь: два в Витебской области и по одному в остальных регионах.

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В 2020 году в Минске планируется открытие еще одного центра, но уже республиканского масштаба. Тренажеры, которые там установлены, чем-то напоминают компьютерные игры, но имитируют реальные чрезвычайные ситуации. То есть на себе человек, например, может ощутить весь ужас, который испытывает, оказавшись на треснувшем льду.

Владимир Ващенко: в этих центрах и дети, и взрослые могут реально увидеть, какие угрозы их окружают

В зоне ответственности чрезвычайной службы общая безопасность страны. А потому говорили на встрече и об эпидемиологической ситуации.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

МЧС тоже в экстренной ситуации готово подключиться к работе по борьбе с инфекцией. Но сегодня эта мера излишняя. Ситуация полностью управляемая.

Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

Специфика работы спасателей такова, что наготове нужно быть каждую минуту. Сегодня ведомство действует в штатном режиме, но в случае чрезвычайной ситуации МЧС готово подставить плечо.

«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Люди в материале: Николай Миронович, Александр Лукашенко, Владислав Шейн, Сергей Дичковский, Юлия Бешанова

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлый год – почти на 40 меньше,...
 
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