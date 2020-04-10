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«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям
10.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлый год – почти на 40 меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту тему 9 апреля обсуждали во Дворце Независисмости. Президент принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.
Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, но они есть. С начала 2020 года в стране «полыхало» уже 2460 раз. И большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников из-за весеннего пала травы. Почти в 40 районах введены запреты на посещение лесов. Глава государства поинтересовался, как спасатели справляются с ситуацией и что предпринимают для профилактики поджогов сухой травы.
Если бы не пожарные, то от этой небольшой деревни в Гомельской области осталось бы пепелище. Огонь удалось победить, и жители отделались, что называется, легким испугом – сгорело четыре сарая и выгорело несколько огородов.
Николай Миронович, житель деревни Ветчинская Рудня:
Вот так белорусы сжигают траву, а заодно дома, поля и леса. Такая опасная традиция. Выжигание сухой травы – легкий способ очистить участок. Вот только палы нередко выходят из-под контроля. В итоге страдают целые деревни. Когда горит сухая трава, огненный фронт распространяется на километры со скоростью бегущего человека.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И сколько раз говорили: спички – не игрушка. Сегодняшний пожар в Гомеле – тому еще одно подтверждение.
Владислав Шейн, очевидец:
Горела сухая растительность и кустарники. Площадь – 4 гектара. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Работали две единицы техники, 9 человек и трактор. Причина пока не установлена, но по всем признакам – неосторожное обращение с огнем.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Чтобы достучаться до несознательных граждан, работники МЧС проводят ежедневные рейды, в ходе которых напоминают правила безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.
Не на руку спасателям и засушливая весна. Земля не пропиталась влагой, а значит, огонь занимается буквально от малейшей искры. За прошлые 12 месяцев в Беларуси зафиксировано 2688 пожаров в экосистемах. А с начала 2020 года уже полыхало 2460 раз. И абсолютное большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников. А еще горят леса и торфяники.
Александр Лукашенко:
Как с гибелью людей на пожарах? К сожалению, мы еще наблюдаем это, и значительно, в разы больше чем от коронавируса – за первый квартал я вот приводил эти данные. Что вообще в стране происходит с этой точки зрения?
И все же гибнуть на пожарах стали меньше. В 2018-м – 530 трагедией. За прошлые 12 месяцев – на 39 меньше. Работает грамотная профилактика. МЧС по всей стране открывает образовательные центры безопасности. Сегодня их семь: два в Витебской области и по одному в остальных регионах.
В 2020 году в Минске планируется открытие еще одного центра, но уже республиканского масштаба. Тренажеры, которые там установлены, чем-то напоминают компьютерные игры, но имитируют реальные чрезвычайные ситуации. То есть на себе человек, например, может ощутить весь ужас, который испытывает, оказавшись на треснувшем льду.
В зоне ответственности чрезвычайной службы общая безопасность страны. А потому говорили на встрече и об эпидемиологической ситуации.
МЧС тоже в экстренной ситуации готово подключиться к работе по борьбе с инфекцией. Но сегодня эта мера излишняя. Ситуация полностью управляемая.
Специфика работы спасателей такова, что наготове нужно быть каждую минуту. Сегодня ведомство действует в штатном режиме, но в случае чрезвычайной ситуации МЧС готово подставить плечо.
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«С пожароопасными направлениями как справляемся?» Президент Беларуси принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям
Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлый год – почти на 40 меньше,...
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