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Молиться можно и дома

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Молиться можно и дома

В эти дни католики и православные в ожидании самых светлых и радостных праздников — Вербного воскресенья и Пасхи. При огромном желании собраться вместе большой семьей следует задуматься о возможных последствиях — ситуация с распространением коронавирусной инфекции заслуживает особого внимания. В группе риска находятся пожилые граждане, наши родители, бабушки и дедушки, и большую часть прихожан в церквях и костелах составляют тоже они. В одном из обращений митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сказал: «Верующие должны понимать, что не вода освящает блюда на пасхальном столе, а молитва, которую произносит священник».

Как будем праздновать Пасху с учетом рекомендаций? Мы поинтересовались у викария костела Святых апостолов Симеона и Юды Фаддея г.п. Вороново Евгения Эйсмонта:

— Пандемия коронавируса, которая пришла и в Беларусь, омрачила подготовку к Пасхе и ее празднование. Но даже в такой ситуации не стоит впадать в панику. Руководствуясь советами санитарных служб, медиков, в нашем приходе соблюдаются меры предосторожности от заражения вирусом: имеются растворы для антибактериальной обработки рук, проводится необходимая дезинфекция помещений. Людям, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, не уверенным в своих силах и здоровье, советуем воздержаться от посещения костела в эти дни: помолиться можно и дома, а святую службу можно послушать по радио, посмотреть по телевизору, например, 12 апреля в 16.20 на телеканале «Беларусь 3» состоится прямая трансляция из Ватикана Пасхального послания и благословения «Граду и миру» Папы Римского Франциска. Поучаствовать в богослужении можно и через онлайн-трансляцию на нашем ютуб-канале «Sanktuariy Voronovo» и в социальной сети Instagram. Такую возможность для своих пожилых родственников могут организовать дети и внуки. Но если все же есть желание встретить праздник в храме, запрета на его посещение нет. Праздничное богослужение в воскресенье пройдет в 7.00 и 15.00. При большом скоплении людей в литургии можно участвовать, будучи на улице, не заходя в храм. Каждый верующий должен сам принять для себя решение.

Дай Бог, чтобы во время эпидемии все сохранили физическое, психическое и духовное здоровье. Берегите себя и просите в молитвах, чтобы Христос избавил нас от этой беды и все последующие праздники мы встречали вместе, в общей молитве.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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В эти дни католики и православные в ожидании самых светлых и радостных праздников — Вербного воскресенья и Пасхи. При огромном желании собраться вместе большой...
 
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