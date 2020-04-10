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Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти

10.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Добыча нефти может снизиться по решению стран ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки уже в мае-июне.

Решение о сокращении добычи сырья принято на виртуальном заседании участников 9 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Если договоренности будут приняты, но для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от уровней добычи. Венесуэла, Ливия и Иран могут продолжать добычу нефти в прежних объемах.

По данным агентства, страны ОПЕК+ обсуждают, как распределить квоты по сокращению добычи нефти, в ходе переговоров три страны высказали свое несогласие с предложенным вариантом. 

Мексика отказалась сократить добычу нефти на 400 тысяч бареллей. После нескольких неудачных попыток остальных участников сделки переубедить его, министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия покинул онлайн-переговоры, а Саудовская Аравия отказалась заключать сделку без Мексики.

Предполагалось, что до конца года добыча уменьшится до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года - до 6 млн баррелей в сутки. Переговоры по нефти продолжатся в том же формате в пятницу, 10 апреля.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость одного барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5.

А 9 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.

После падения цен на нефть позиции Беларуси и России в вопросах поставок сблизились, но сальдо уменшилось.

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 - до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По данным агентства Argus Media, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

 
 
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Добыча нефти может снизиться по решению стран ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки уже в мае-июне.
 
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Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти
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