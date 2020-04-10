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Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти
10.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Добыча нефти может снизиться по решению стран ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки уже в мае-июне.
Решение о сокращении добычи сырья принято на виртуальном заседании участников 9 апреля. Об этом
Если договоренности будут приняты, но для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от уровней добычи. Венесуэла, Ливия и Иран могут продолжать добычу нефти в прежних объемах.
По данным агентства, страны ОПЕК+ обсуждают, как распределить квоты по сокращению добычи нефти, в ходе переговоров три страны высказали свое несогласие с предложенным вариантом.
Мексика отказалась сократить добычу нефти на 400 тысяч бареллей. После нескольких неудачных попыток остальных участников сделки переубедить его, министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия покинул онлайн-переговоры, а Саудовская Аравия отказалась заключать сделку без Мексики.
Предполагалось, что до конца года добыча уменьшится до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года - до 6 млн баррелей в сутки. Переговоры по нефти продолжатся в том же формате в пятницу, 10 апреля.
Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта
А 9 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас
После падения цен на нефть позиции Беларуси и России
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы
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Добыча нефти может снизиться по решению стран ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки уже в мае-июне.
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