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В Беларуси зафиксирован 1981 случай коронавируса

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси на сегодня зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.

 

В Беларуси зафиксирован 1981 случай коронавируса
Иллюстративное фото

 

Вчера в Минздраве сообщали о 1486 случаях заражения. Таким образом, прирост за день составил 495 человек.

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерло 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.


 
 
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  В Беларуси на сегодня зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.     Вчера в Минздраве...
 
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