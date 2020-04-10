В Беларуси зафиксирован 1981 случай коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси на сегодня зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.





Вчера в Минздраве сообщали о 1486 случаях заражения. Таким образом, прирост за день составил 495 человек.

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерло 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.