|
В Беларуси зафиксирован 1981 случай коронавируса
10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси на сегодня зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 человек с коронавирусом скончались,
Вчера в Минздраве сообщали о 1486 случаях заражения. Таким образом, прирост за день составил 495 человек.
На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней.
72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек.
Умерло 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на сегодня зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели. 19 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав. Вчера в Минздраве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)