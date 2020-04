Источник материала: IT.Tut.by

Компания Flo Health выпустила чат-бот с информацией о COVID-19, который основан на рекомендациях CDC. За семь дней его прошли более 50 000 человек. По прогнозам, к концу месяца эта цифра составит порядка 150 000 человек по всему миру. Об этом сообщили в самой компании.





Чат-бот основывается на рекомендациях американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC), а также, как и вся информация в приложении, прошел проверку медицинскими экспертами. В данном случае — Катариной ДеДжордж, доцентом кафедры семейной медицины университета Вирджинии, США.

Задача чат-бота — помочь отслеживать симптомы, схожие с симптомами, наблюдаемыми при COVID-19, а также предоставить актуальную информацию о заболевании.

— У нас есть уникальный опыт создания проектов на стыке медицины и технологий. Применить этот опыт в данной непростой ситуации, чтобы помочь системе здравоохранения, — самое правильное и логичное, что мы можем сделать, — говорит Анна Клепчукова, заместитель директора по науке компании Flo Health, врач анестезиолог-реаниматолог. — Подобные чат-боты, конечно, не ставят диагноз, их цель — дать актуальную, медицински достоверную информацию и ответить на волнующие человека вопросы, помочь сориентироваться в ситуации, успокоить и поддержать пользовательниц. А тем самым — хоть немного, но уменьшить нагрузку на лечебные учреждения.

Чат-бот задает пользовательнице вопросы о возможных симптомах вирусной инфекции, контактах с инфицированными лицами, возрасте, недавних поездках и заболеваниях, наличие которых, среди прочего, может отнести ее в одну из групп риска. Также в чат-боте есть вопрос и об эмоциональном состоянии пользователя — чтобы поддержать и приободрить, если это необходимо.

За 7 дней виртуальным ассистентом воспользовались уже порядка 50 000 человек из 172 стран: 39% пользователей из США, 11% — из Великобритании, 5% — из Канады. На данный момент чат-бот доступен на английском языке, но в самое ближайшее время он будет переведен на русский, а также итальянский, испанский, французский, немецкий и португальский языки.

По прогнозам, к концу апреля количество пользователей, которые пройдут чат-бот с информацией о коронавирусе от Flo, во всем мире составит порядка 150 000 человек.

Чат-бот был выпущен как часть бесплатных мультимедийных курсов, посвященных ответам на самые частые вопросы о COVID-19. Среди прочего, в курсах содержатся рекомендации для беременных, а также кормящих матерей, освещаются вопросы о возможном влиянии коронавируса на менструальный цикл и сексуальную жизнь. За неделю с момента релиза первый курс прошли более 170 000 человек.

Также, чтобы поддержать пользовательниц во всем мире, оказавшихся в ситуации самоизоляции, в компании сделали бесплатными курсы, посвященные медитации и здоровому питанию.

— Создание чат-бота и курсов потребовало от нас большой слаженной работы команды — в формате хакатона в течение 48 часов 11 человек работали фактически круглосуточно, — говорит Анна Клепчукова. — В то же время, понимание, что ты делаешь большое и важное дело для пользовательниц по всему миру, вдохновляет и дает энергию для работы.

Для разработчиков организации чат-бот с информацией о коронавирусе — это не первый опыт создания подобных виртуальных ассистентов. Так, компания уже разработала чат-бот, который помогает определить повышенный риск наличия симптомов, схожих с симптомами синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), которому подвержена, фактически, каждая 10-я женщина в мире.