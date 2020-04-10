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Компания с белорусскими корнями попала в список самых быстрорастущих организаций Америки

10.04.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Financial Times опубликовала первую часть списка самых быстрорастущих компаний Америки. Составлением рейтинга занималась аналитическая платформа Statista, которая оценивала темпы роста выручки компаний за 2015 и 2018 год. Туда попала одна из компаний, основанных белорусами — iTechArt. Об этом сообщили в самой организации.


Фото предоставлено пресс-службой iTechArt

iTechArt, чьи офисы разработки находятся в Беларуси, заняла 240-ую строчку в списке 1000 самых быстрорастущих компаний. С 2002 года она занимается разработкой, тестированием и сервисной поддержкой программных продуктов для клиентов из США и Европы. Головной офис расположен в Нью-Йорке, а в 2019 году было открыто представительство в Лондоне.

Как мы писали ранее, с самого начала в компании — четыре основателя, все они из Беларуси. Согласно данным Financial Times, выручка за 2018 год составила 49 миллиона долларов (для сравнения, в 2015-м эта цифра равнялась 14,46 миллиона). Количество сотрудников на 2018-й было 1267.

Результаты Financial Times 1000 Fastest Growing Companies America были опубликованы как раз во время, когда пандемия коронавируса серьезно влияет на экономику, рынок труда, рост компаний и ставит под вопрос выживание даже крупных игроков бизнеса.

«Мы, как и весь мир, адаптируемся к условиям новой реальности. У нас сильная и профессиональная команда, и строчка в списке Financial Times еще одно тому подтверждение. Благодаря людям, которые по-настоящему преданы своему делу, компания из года в год достигает поставленных целей. Локдаун и кризис в экономике — это испытание, которое сплотит нас и сделает сильнее. Надеемся, что скоро пандемия пойдет на спад и мы все вернемся к привычной жизни». — дал комментарий Сергей Коваленко, Chief Executive Officer and President iTechArt.

 
 
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Она заняла 240-ую строчку в списке 1000 самых быстрорастущих компаний.
 
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