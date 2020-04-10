Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами изоиммунной плазмы

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения наиболее тяжелых больных, сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА .

В Беларуси по данным на 10 апреля 169 человек выздоровели от коронавируса . «Из них 10 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Это новое научное направление для РНПЦ трансфузиологии. Мы будем разрабатывать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы людей, перенесших коронавирусную инфекцию», — рассказала Елена Богдан.

Замминистра добавила, что выздоровевшие от коронавируса находятся под медицинским наблюдением. «Изучая международный опыт, мы просчитывали, что у ряда пациентов могут остаться проблемы бронхолегочной патологии. Им понадобится и медицинское наблюдение, и отдельная реабилитация», — отметила она.

https://www.belta.by/