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Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами изоиммунной плазмы
10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения наиболее тяжелых больных, сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент
В Беларуси по данным на 10 апреля 169 человек выздоровели от
Замминистра добавила, что выздоровевшие от коронавируса находятся под медицинским наблюдением. «Изучая международный опыт, мы просчитывали, что у ряда пациентов могут остаться проблемы бронхолегочной патологии. Им понадобится и медицинское наблюдение, и отдельная реабилитация», — отметила она.
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В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения наиболее...
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