Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

Источник материала: Вороновская газета





Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА .

Замминистра призвала верующих отнестись с пониманием к этой мере.

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