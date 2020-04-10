У отца драматурга Курейчика - коронавирус: Был бы карантин, этого бы не случилось

"У папы тест на ковид дал положительный результат - перевели в 4-ую больницу", — написал драматург в своем аккаунте в Фейсбуке.

Владимиру Курейчику 66 лет. В марте он отдыхал в санатории Министерства внутренних дел на Нарочи. Одного из постояльцев, с которым контактировал Курейчик-старший, госпитализировали с двусторонней пневмонией, а затем обнаружили коронавирус.





Свабода . - Если бы был нормальный карантин в стране, санатории должны были бы быть закрыты. Ведь там в основном пожилые люди, туда ездят за 50-60. "Этой ситуации могло бы не быть, - говорит Курейчик радио. - Если бы был нормальный карантин в стране, санатории должны были бы быть закрыты. Ведь там в основном пожилые люди, туда ездят за 50-60.





Там один, кто заболеет, разумеется, заражает всех остальных, ведь они вместе делают процедуры, сидят за одними столами в столовой, ходят в один бассейн. Когда там забрали человека с двусторонней пневмонией, я отцу сказал, что не это не просто так».





По его словам, в списке контактов заболевшего были десятки человек.





В санатории МВД подтвердили, что у них был гость с коронавирусом. Санаторий временно приостановил прием, но продолжает работать.





"Да, пока никого не приемлем и, скорее всего, временно закроемся", - сказала сотрудница санатория. По ее словам, инфицированный - пенсионер из Витебска









"Он у нас две недели отдыхал: как выходил на балкон, все на гармошке играл», — добавили в санатории.