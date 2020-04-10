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У отца драматурга Курейчика - коронавирус: Был бы карантин, этого бы не случилось

10.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирусную инфекцию обнаружили у отца драматурга Андрея Курейчика.

У отца драматурга Курейчика - коронавирус: Был бы карантин, этого бы не случилось
санаторий "Белая Русь"
"У папы тест на ковид дал положительный результат - перевели в 4-ую больницу", — написал драматург в своем аккаунте в Фейсбуке. 


Владимиру Курейчику 66 лет. В марте он отдыхал в санатории Министерства внутренних дел на Нарочи. Одного из постояльцев, с которым контактировал Курейчик-старший, госпитализировали с двусторонней пневмонией, а затем обнаружили коронавирус.

"Этой ситуации могло бы не быть, - говорит Курейчик радио Свабода. - Если бы был нормальный карантин в стране, санатории должны были бы быть закрыты. Ведь там в основном пожилые люди, туда ездят за 50-60.

Там один, кто заболеет, разумеется, заражает всех остальных, ведь они вместе делают процедуры, сидят за одними столами в столовой, ходят в один бассейн. Когда там забрали человека с двусторонней пневмонией, я отцу сказал, что не это не просто так».

По его словам, в списке контактов заболевшего были десятки человек.

В санатории МВД подтвердили, что у них был гость с коронавирусом. Санаторий временно приостановил прием, но продолжает работать.

"Да, пока никого не приемлем и, скорее всего, временно закроемся", - сказала сотрудница санатория. По ее словам, инфицированный - пенсионер из Витебска.


"Он у нас две недели отдыхал: как выходил на балкон, все на гармошке играл», — добавили в санатории.

На сегодня в Беларуси, по официальным данным, выявлен 1981 случай коронавируса. 19 пациентов с COVID-19 умерли, 169 вылечились. 

Андрей Курейчик — известный белорусский драматург ("Пьемонтский зверь", "Потерянный рай", "Три Жизели" и др.) и сценарист ("Любовь-морковь", "Выше неба", "ГараШ" и др.).
 
Теги: Витебск
 
 
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Коронавирусную инфекцию обнаружили у отца драматурга Андрея Курейчика.
 
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