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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евразийский межправсовет состоялся в Москве в формате видеоконференции Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС согласовали меры,...

Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств. Это касается движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур. На следующей неделе в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.