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Евразийский межправсовет состоялся в Москве в формате видеоконференции

10.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Одна из основных тем  - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС  согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств. Это касается  движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур. На следующей неделе в формате видеоконференции  меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.

 
 
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Одна из основных тем  - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС  согласовали меры,...
 
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