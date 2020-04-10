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Евразийский межправсовет состоялся в Москве в формате видеоконференции
10.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОдна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств. Это касается движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур. На следующей неделе в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.
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Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС согласовали меры,...
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