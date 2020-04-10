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С официального портала о COVID-19 исчезла статистика по регионам. Минздрав не в курсе
10.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Всего несколько дней просуществовала на сайте
Еще сегодня утром она была на сайте с данными по состоянию на 9 апреля, однако после обновления данных сегодня карта исчезла.
Во время сегодняшнего брифинга представителей Минздрава у замглавы ведомства Елены Богдан журналисты поинтересовались, в чем дело, на что чиновница нервно ответила, что не дает информации для данного портала, а потому не знает почему оттуда эту информацию убрали.
Заметим, что вопросы журалистов негосударственных СМИ заставили чиновницу поволноваться - отвечала она на них то сбивчиво, то нервно и не всегда аргументировано. Похоже, говорить правду становится все сложнее.
Напомним, что в последние несколько дней официальная статистика Минздрава по регионам, публикуемая на сайте
В частности, это касалось данных по Брестской, Гродненской и Могилевской областям.
После того, как это заметили независимые СМИ, региональная статистика вдруг и исчезла с официального портала о заражении в Беларуси коронавирусом.
Следует также отметить, что Минздрав стал ежедневно публиковать данные о количестве больных и умерших от COVID-19 лишь со 2 апреля и только после резких заявлений БАЖ и некоторых независимых СМИ, а также критики представительства ВОЗ.
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Всего несколько дней просуществовала на сайте stopcovid карта распространения коронавируса по регионам Беларуси
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