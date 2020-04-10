С официального портала о COVID-19 исчезла статистика по регионам. Минздрав не в курсе

Еще сегодня утром она была на сайте с данными по состоянию на 9 апреля, однако после обновления данных сегодня карта исчезла.





Во время сегодняшнего брифинга представителей Минздрава у замглавы ведомства Елены Богдан журналисты поинтересовались, в чем дело, на что чиновница нервно ответила, что не дает информации для данного портала, а потому не знает почему оттуда эту информацию убрали.





Заметим, что вопросы журалистов негосударственных СМИ заставили чиновницу поволноваться - отвечала она на них то сбивчиво, то нервно и не всегда аргументировано. Похоже, говорить правду становится все сложнее.





stopcovid почему не совпадала с данными региональных центров гигиены и эпидемиологии. Напомним, что в последние несколько дней официальная статистика Минздрава по регионам, публикуемая на сайтепочему не совпадала с данными региональных центров гигиены и эпидемиологии.





В частности, это касалось данных по Брестской, Гродненской и Могилевской областям.





После того, как это заметили независимые СМИ, региональная статистика вдруг и исчезла с официального портала о заражении в Беларуси коронавирусом.







