ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Звездный" час Лукашенко

10.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Средства массовой информации США заполонили фотографии и высказывания Лукашенко.

"Звездный" час Лукашенко
1 из 4

Как нетрудно догадаться, основанием для этого стала пандемия коронавируса. В то время как в Штатах фиксируются рекорды смертности от новой инфекции, диковинные заявления Лукашенко привлекают к себе особое внимание.

Может даже сложиться впечатление, что руководителю Беларуси удалось «затмить» президента Дональда Трампа – Лукашенко стал «звездой» в американских СМИ.

UDF.BY рассказывает о сообщениях, который были посвящены нашей стране за последнюю неделю-полторы.

Крупный американский телеканал CNBC рассказал: «Президент Беларуси отвергает риск коронавируса, призывает граждан пить водку и посещать сауны».

Перечислив уже известные высказывания Лукашенко, телеканал привел мнение эксперта, который считает, что последствия кризиса в области здравоохранения уже «выглядят довольно мрачно для относительно бедной страны».

Было озвучено мнение, что Лукашенко пытается показать себя сильным лидером в преддверии предстоящих президентских выборов.

Газета Washington Post как и многие другие опубликовала материал Associated Press под заголовком «Какой вирус? Беларусь отвергает жесткие меры против пандемии».

В тексте отмечается: «Бывшая советская республика сталкивается с глобальным кризисом со смесью бравады и игнорирования». Журналисты упомянули, что Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор проводятся профессиональные футбольные матчи с фанатами на трибунах.

О Лукашенко сообщается: «65-летний бывший директор совхоза, четверть века управлял страной как почти диктатор, создавая образ крутого парня и не терпя инакомыслия. Национальная стратегия борьбы с коронавирусом отражает это».

Приводится мнение местной жительницы, которая сказала: «Лукашенко относится к коронавирусу как к подчиненному». Подчеркивается, что многие беларусы воспринимают эпидемию гораздо серьезнее, чем власть.

Телеканал NBC сообщил: «Белорусский лидер противостоит коронавирусному «психозу», играя в хоккей».

«В то время как официальные лица от Монреаля до Москвы подвергли население определенной форме изоляции, призванной замедлить распространение коронавируса, один человек продолжает твердо придерживаться мнения, что остальной мир сошел с ума: глава Беларуси Александр Лукашенко», – рассказал NBC News.

Приводится цитаты руководителя страны: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

#1#

А NBC Sports сделал отдельную новость о том, что «Беларусь короновала чемпиона по хоккею несмотря на пандемию COVID-19».

Сообщается о победе минской «Юности»: «Пока неизвестно, будет ли в НХЛ чемпион 2019/20, но одна страна сыграла на фоне пандемии коронавируса».

Американское издание о политике The Hill написало о ситуации в Беларуси в серьезном тоне.

«Сегодня, когда коронавирусный кризис охватывает мир, Лукашенко пытается использовать его, чтобы проложить независимый путь для своей страны. Но эта стратегия очень рискованна и очень опасна для здоровья населения страны… 

И если окажется, что Минску нужна иностранная помощь, чтобы выдержать кризис, Россия, несомненно, будет там, чтобы протянуть руку (как это уже было сделано для США) – но со всей сопутствующей зависимостью, которой Лукашенко так старался избежать», – считает издание.

New York Times также рассказал о действиях главы Беларуси («Поля исцеляют всех»: отрицание коронавируса постсоветских лидеров), сообщив, что на встречу с Лукашенко работников предприятий собирают в небольшие помещения.

«Лукашенко не позволил западной критике беспокоить его. Похоже, он удивительно спокоен в отношении пандемии коронавируса», – рассказал Forbes.


О советах Лукашенко пить водку и ходить в баню рассказал и The Insider. Издание не без иронии отметило, что они «менее научны», чем рекомендации других организаций.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства массовой информации США заполонили фотографии и высказывания Лукашенко.
 
Новости дня
Новости
 
В Дубровенском районе подтвержден один факт положительного теста на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика