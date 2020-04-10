"Звездный" час Лукашенко

Как нетрудно догадаться, основанием для этого стала пандемия коронавируса. В то время как в Штатах фиксируются рекорды смертности от новой инфекции, диковинные заявления Лукашенко привлекают к себе особое внимание.





Может даже сложиться впечатление, что руководителю Беларуси удалось «затмить» президента Дональда Трампа – Лукашенко стал «звездой» в американских СМИ.





UDF.BY рассказывает о сообщениях, который были посвящены нашей стране за последнюю неделю-полторы. рассказывает о сообщениях, который были посвящены нашей стране за последнюю неделю-полторы.





Крупный американский телеканал CNBC рассказал: «Президент Беларуси отвергает риск коронавируса, призывает граждан пить водку и посещать сауны».





Перечислив уже известные высказывания Лукашенко, телеканал привел мнение эксперта, который считает, что последствия кризиса в области здравоохранения уже «выглядят довольно мрачно для относительно бедной страны».





Было озвучено мнение, что Лукашенко пытается показать себя сильным лидером в преддверии предстоящих президентских выборов.





Washington Post как и многие другие опубликовала материал Associated Press под заголовком «Какой вирус? Беларусь отвергает жесткие меры против пандемии». Газетакак и многие другиематериалпод заголовком «Какой вирус? Беларусь отвергает жесткие меры против пандемии».





В тексте отмечается: «Бывшая советская республика сталкивается с глобальным кризисом со смесью бравады и игнорирования». Журналисты упомянули, что Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор проводятся профессиональные футбольные матчи с фанатами на трибунах.





О Лукашенко сообщается: «65-летний бывший директор совхоза, четверть века управлял страной как почти диктатор, создавая образ крутого парня и не терпя инакомыслия. Национальная стратегия борьбы с коронавирусом отражает это».





Приводится мнение местной жительницы, которая сказала: «Лукашенко относится к коронавирусу как к подчиненному». Подчеркивается, что многие беларусы воспринимают эпидемию гораздо серьезнее, чем власть.





Телеканал NBC сообщил : «Белорусский лидер противостоит коронавирусному «психозу», играя в хоккей». : «Белорусский лидер противостоит коронавирусному «психозу», играя в хоккей».





«В то время как официальные лица от Монреаля до Москвы подвергли население определенной форме изоляции, призванной замедлить распространение коронавируса, один человек продолжает твердо придерживаться мнения, что остальной мир сошел с ума: глава Беларуси Александр Лукашенко», – рассказал NBC News.





Приводится цитаты руководителя страны: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»





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NBC Sports сделал отдельную сделал отдельную новость о том, что «Беларусь короновала чемпиона по хоккею несмотря на пандемию COVID-19».





Сообщается о победе минской «Юности»: «Пока неизвестно, будет ли в НХЛ чемпион 2019/20, но одна страна сыграла на фоне пандемии коронавируса».





Американское издание о политике The Hill написало о ситуации в Беларуси в серьезном тоне.





«Сегодня, когда коронавирусный кризис охватывает мир, Лукашенко пытается использовать его, чтобы проложить независимый путь для своей страны. Но эта стратегия очень рискованна и очень опасна для здоровья населения страны…





И если окажется, что Минску нужна иностранная помощь, чтобы выдержать кризис, Россия, несомненно, будет там, чтобы протянуть руку (как это уже было сделано для США) – но со всей сопутствующей зависимостью, которой Лукашенко так старался избежать», – считает издание.





New York Times также рассказал о действиях главы Беларуси («Поля исцеляют всех»: отрицание коронавируса постсоветских лидеров), сообщив, что на встречу с Лукашенко работников предприятий собирают в небольшие помещения. такжео действиях главы Беларуси («Поля исцеляют всех»: отрицание коронавируса постсоветских лидеров), сообщив, что на встречу с Лукашенко работников предприятий собирают в небольшие помещения.





рассказал Forbes. «Лукашенко не позволил западной критике беспокоить его. Похоже, он удивительно спокоен в отношении пандемии коронавируса», –









О советах Лукашенко пить водку и ходить в баню рассказал и The Insider. Издание не без иронии отметило, что они «менее научны», чем рекомендации других организаций.