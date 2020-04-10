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"Звездный" час Лукашенко
10.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Средства массовой информации США заполонили фотографии и высказывания Лукашенко.
Как нетрудно догадаться, основанием для этого стала пандемия коронавируса. В то время как в Штатах фиксируются рекорды смертности от новой инфекции, диковинные заявления Лукашенко привлекают к себе особое внимание.
Может даже сложиться впечатление, что руководителю Беларуси удалось «затмить» президента Дональда Трампа – Лукашенко стал «звездой» в американских СМИ.
Крупный американский телеканал CNBC рассказал: «Президент Беларуси отвергает риск коронавируса, призывает граждан пить водку и посещать сауны».
Перечислив уже известные высказывания Лукашенко, телеканал привел мнение эксперта, который считает, что последствия кризиса в области здравоохранения уже «выглядят довольно мрачно для относительно бедной страны».
Было озвучено мнение, что Лукашенко пытается показать себя сильным лидером в преддверии предстоящих президентских выборов.
Газета Washington Post как и многие другие
В тексте отмечается: «Бывшая советская республика сталкивается с глобальным кризисом со смесью бравады и игнорирования». Журналисты упомянули, что Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор проводятся профессиональные футбольные матчи с фанатами на трибунах.
О Лукашенко сообщается: «65-летний бывший директор совхоза, четверть века управлял страной как почти диктатор, создавая образ крутого парня и не терпя инакомыслия. Национальная стратегия борьбы с коронавирусом отражает это».
Приводится мнение местной жительницы, которая сказала: «Лукашенко относится к коронавирусу как к подчиненному». Подчеркивается, что многие беларусы воспринимают эпидемию гораздо серьезнее, чем власть.
Телеканал NBC
«В то время как официальные лица от Монреаля до Москвы подвергли население определенной форме изоляции, призванной замедлить распространение коронавируса, один человек продолжает твердо придерживаться мнения, что остальной мир сошел с ума: глава Беларуси Александр Лукашенко», – рассказал NBC News.
Приводится цитаты руководителя страны: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»
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А
Сообщается о победе минской «Юности»: «Пока неизвестно, будет ли в НХЛ чемпион 2019/20, но одна страна сыграла на фоне пандемии коронавируса».
Американское издание о политике The Hill написало о ситуации в Беларуси в серьезном тоне.
«Сегодня, когда коронавирусный кризис охватывает мир, Лукашенко пытается использовать его, чтобы проложить независимый путь для своей страны. Но эта стратегия очень рискованна и очень опасна для здоровья населения страны…
И если окажется, что Минску нужна иностранная помощь, чтобы выдержать кризис, Россия, несомненно, будет там, чтобы протянуть руку (как это уже было сделано для США) – но со всей сопутствующей зависимостью, которой Лукашенко так старался избежать», – считает издание.
New York Times также
«Лукашенко не позволил западной критике беспокоить его. Похоже, он удивительно спокоен в отношении пандемии коронавируса», –
О советах Лукашенко пить водку и ходить в баню рассказал и The Insider. Издание не без иронии отметило, что они «менее научны», чем рекомендации других организаций.
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Средства массовой информации США заполонили фотографии и высказывания Лукашенко.
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