Король Таиланда вернулся на родину из изоляции с 20 наложницами

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецкий таблоид Bild, 67-летний Маха Вачиралонгкорн Рама X всего через четыре дня после заселения в роскошный отель решил вернуться в Бангкок на фестиваль «Чакри».





Он покинул Grand Hotel Sonnenbichl посреди ночи и отправился в аэропорт Мюнхена. Оттуда вместе со своей свитой король вылетел в Цюрих и встретился с женой, Сутхидой, которая отдыхала в Швейцарии. Затем самолет Thai Airways в порядке исключения, поскольку все рейсы авиакомпании были отменены неделю назад из-за пандемии, вернул королевское семейство в Бангкок.





На прошлой неделе стало известно , что монарх занял отель в Баварии вместе с гаремом из 20 наложниц, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Это возмутило его подданных в Таиланде, которые обрушились с критикой на короля в интернете, несмотря на риск оказаться в тюрьме.



