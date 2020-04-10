|
Король Таиланда вернулся на родину из изоляции с 20 наложницами
10.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Монарх принял решение выйти из добровольной самоизоляции в баварском четырехзвездочном отеле, где провел четыре дня в компании свиты и гарема.
Как сообщает
Он покинул Grand Hotel Sonnenbichl посреди ночи и отправился в аэропорт Мюнхена. Оттуда вместе со своей свитой король вылетел в Цюрих и встретился с женой, Сутхидой, которая отдыхала в Швейцарии. Затем самолет Thai Airways в порядке исключения, поскольку все рейсы авиакомпании были отменены неделю назад из-за пандемии, вернул королевское семейство в Бангкок.
На прошлой неделе стало
По последним данным, в Таиланде зафиксировано 2423 случая заражения коронавирусом и 32 смерти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монарх принял решение выйти из добровольной самоизоляции в баварском четырехзвездочном отеле, где провел четыре дня в компании свиты и гарема.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)