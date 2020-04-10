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Король Таиланда вернулся на родину из изоляции с 20 наложницами

10.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Монарх принял решение выйти из добровольной самоизоляции в баварском четырехзвездочном отеле, где провел четыре дня в компании свиты и гарема.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецкий таблоид Bild, 67-летний Маха Вачиралонгкорн Рама X всего через четыре дня после заселения в роскошный отель решил вернуться в Бангкок на фестиваль «Чакри».


Он покинул Grand Hotel Sonnenbichl посреди ночи и отправился в аэропорт Мюнхена. Оттуда вместе со своей свитой король вылетел в Цюрих и встретился с женой, Сутхидой, которая отдыхала в Швейцарии. Затем самолет Thai Airways в порядке исключения, поскольку все рейсы авиакомпании были отменены неделю назад из-за пандемии, вернул королевское семейство в Бангкок.


На прошлой неделе стало известно, что монарх занял отель в Баварии вместе с гаремом из 20 наложниц, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Это возмутило его подданных в Таиланде, которые обрушились с критикой на короля в интернете, несмотря на риск оказаться в тюрьме.


По последним данным, в Таиланде зафиксировано 2423 случая заражения коронавирусом и 32 смерти.
Читать полностью:  https://news.tut.by/world/680247.html

 
 
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Монарх принял решение выйти из добровольной самоизоляции в баварском четырехзвездочном отеле, где провел четыре дня в компании свиты и гарема.
 
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