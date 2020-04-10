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Эксперт: После пандемии коронавируса нефтяной рынок вернется в прежнее состояние
10.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПоведение стран - потребителей нефти изменится после завершения пандемии нового коронавируса. Такое мнение накануне высказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. И цитата:
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Поведение стран - потребителей нефти изменится после завершения пандемии нового коронавируса. Такое мнение накануне высказал глава Международного...
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